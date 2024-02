Durango tendría beisbol hasta 2025

“Generales ya no existe”; Durango tendría equipo hasta la próxima temporada.

Todo apunta a que Durango tendrá equipo de beisbol hasta la próxima temporada, luego del conflicto generado por las denuncias que enfrenta el empresario Carlos Lazo.

POSTURA DEL GOBIERNO

El gobernador Esteban Villegas Villarreal, dio a conocer que se está dando seguimiento al tema. “A ver si no me cambian la jugada, los Generales, lo voy a decir así tal cual es: ya no existen, ya les quitó la Federación el permiso, es lo que ellos me han dicho”, indicó.

Dijo que han estado en pláticas prácticamente a diario para dar seguimiento al tema ya que el estadio es del Gobierno del Estado. Y anunció que el viernes vendrán personas de la Liga Mexicana de Beisbol a revisar el tema de los trabajadores que tenían los Generales, “no es un tema nuestro, es un tema particular”, agregó.

Expuso que hay disposición de seguir aportando el recurso que se le daba a la empresa anterior para que el equipo no se vaya de Durango, sin embargo, reconoció que esta temporada ya es difícil que pueda jugar. “Pero yo estoy completamente convencido, pueden pasar muchas cosas, pero por las pláticas que llevo con ellos, que el equipo de beisbol, ese u otro, después de esta temporada se va a quedar en Durango”, dijo.

Por lo que aseguró que la próxima temporada si estaría participando el equipo de Durango.

Asimismo, informó que ya se dio el fallo de la licitación para que inicie la construcción de la potabilizadora que comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador para la ciudad de Durango.