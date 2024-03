Durango, sin registro este año de muertes maternas

El año pasado Durango registró 12 muertes maternas y en tres casos sin atención médica de ninguna instancia, este año la entidad no refleja ningún tipo de fallecimiento por esta causa.

Las instancias de salud a nivel mundial califican la muerte materna como la defunción de una mujer mientras se encuentra embarazada y hasta 42 días siguientes a la terminación del embarazo.

Pero siempre y cuando la causa de la muerte esté relacionada con complicaciones del embarazo o agravada por el proceso de gestación.

El año pasado Durango registró 12 muertes maternas en todo el estado, cuatro en hospitales y/o clínicas dependientes de la Secretaría de Salud del Estado.

Tres defunciones más se registraron dentro de alguna clínica u hospital del Seguro Social; una más dentro del ISSSTE, y un caso más en algún hospital particular.

Pero tres de las defunciones totales del año pasado fueron en zonas alejadas donde no tienen alguna instancia médica, fueron defunciones que no fueron atendidas por una estancia de salud pública o particular.

En todo el año pasado se registraron un total de 660 muertes maternas en el país, 12 en Durango por lo que fue el 2.2 por ciento del total de defunciones a nivel nacional.

En lo que va de 2024, Durango es de los pocos estados sin registro de muertes maternas.

En las primeras nueve semanas epidemiológicas ninguna instancia de salud ha sufrido este problema, ni se reportan defunciones sin atención médica por esta misma causa.

El año pasado los estados con más defunciones maternas fueron Estado de México, Veracruz y Guerrero, mientras que este año son Chiapas, Chihuahua y Puebla.

