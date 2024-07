Durango se queda con la serie ante Dorados

Tirando pelota de dos imparables y contando con un gran apoyo de su ofensiva, Greg Duncan condujo a Caliente a una victoria de 3 carreras a 11 frente a los Dorados, a quienes también les ganaron la serie por 1 juego a 2.

El inicialista, oriundo de Washington, DC, trabajó por espacio de 5 entradas completas, le conectaron 2 imparables, le anotaron 2 carreras (una de ellas limpia), ponchó a 5 bateadores, dio una base por golpe y no otorgó bases por bolas, mientras que su contra parte, Pablo Garabitos, enfrentó a 6 enemigos, sacó 1 out, permitió 1 hit doble, le timbraron 5 veces la registradora, otorgó 4 pasaportes y no consiguió ningún ponche.

A Duncan lo siguieron en el relevo Wendell Floranus, Isaac Jiménez, Yaramil Hiraldo y Joe Corbett, quienes conservaron la enorme ventaja que habían conseguido los maderos duranguenses desde el arranque del encuentro.

Tal como ocurrió el martes, en el segundo de la serie, el primer turno al bat de la artillería duranguense hizo estragos al conseguir un rally de 8 carreras, producto de que desfilaron por la caja de bateo 12 hombres de Caliente, quienes supieron aguantar muy bien los lanzamientos del inicialista Garabitos, quien debido al descontrol que presentó, otorgó 4 bases por bolas y permitió un tremendo doble productor de dos carreras de José Manuel Orozco.

El relevo de Garabitos, Fernando Olguín, siguió con la misma tónica que su antecesor y permitió tres carreras “de caballito” y un doblete productor de dos carreras del oriundo de Maracaibo, Venezuela, Manuel Boscán para que terminase el inning con un pesadísimo 0-8 en favor de la novena rojinegra.

Aunque Chihuahua intentó remontar la gran ventaja de Durango, sólo consiguieron anotar tres rayitas a los relevistas del equipo duranguense en la tercera, en la quinta y en la octava entrada (jonrón solitario de Carlos Herrera).

Por parte de Caliente los más encendidos con el madero fueron JJ Matijevic, quien se fue de 3-2, con 4 impulsadas y 1 anotada; Ariel Sandoval, quien se fue de 4-2, con una impulsada y 2 anotadas; Lázaro Alonso, quien se fue de 4-2, con 2 anotadas; Orozco, quien estuvo de 4-1, con 2 impulsadas y 2 anotadas y Boscán, quien también produjo 2 rayitas para la novena rojinegra.

Para este jueves el plantel de Caliente de Durango recibirá descanso para partir rumbo a Torreón, Coahuila, para disputar la serie ante Unión Laguna el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de julio en el Estadio Revolución.

La rotación de abridores que presentaría Caliente sería con Ben Holmes (2-6; 7.24 EFE); Tiago Da Silva (3-4; 6.85 EFE) y Gregori Vásquez (1-2; 8.61 EFE).PG: G. Duncan (1-0; 5.94 EFE) y PP: P. Garabitos (0-1; 21.60 EFE).