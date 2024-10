Durango reconoce a jóvenes creativos en el Concurso Estatal de Transparencia en Corto 2024

Como un reconocimiento a su creatividad y aportaciones para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, el Gobierno del Estado de Durango premió a los ganadores del Décimo Primero Concurso Estatal de Transparencia en Corto 2024, realizado a través de la Secretaría de Contraloría del Estado (SECOED) en coordinación con el Instituto de Cultura del Estado (ICED).

Se recibieron 36 cortometrajes producidos por jóvenes, trabajos de alta calidad por su contenido y su técnica. El tema de esta edición fue “Uso de las tecnologías de la información y su impacto en la cultura de transparencia y rendición de cuentas”, y se participó en dos categorías: la Primera para jóvenes de 15 a 18 años y la Segunda de 19 a 25, con premios de 15, 10 y 5 mil pesos para los primeros tres lugares de cada una.

“Los mecanismos de participación como los concursos que hoy celebramos se han convertido en una caja de resonancia a la que llegan las inquietudes, pero también las propuestas para mejorar el trabajo de las instituciones públicas, para que vigilemos mejor el ejercicio del recurso y tengamos un control adecuado de los procesos”, aseveró durante la ceremonia Tania Julieta Hernández Maldonado, contralora estatal.

Hernández Maldonado reconoció que los participantes no son ciudadanos que se conforman con opinar o denunciar, buscan una solución o mejora.

Lorenzo Martínez, director el Sistema COBAED, aseguró que lo anterior es un excelente ejercicio de transparencia: "Reconozco a la SECOED por incentivar la participación de los jóvenes, COBAED vamos contentos, llevamos tres lugares, los muchachos están motivados y van a despertar el interés de más jóvenes, La Laguna ganó muchos premios, mi reconocimiento al gobernador por impulsar estos concursos”, expresó.

Jenifer Calzada Ríos, perteneciente al equipo que ganó el Primer Lugar en la Categoría de 19 a 25 años por la UNIPOLI de Gómez Palacio: “nos gusta mucho participar, es una experiencia muy padre desde trabajar todos juntos, desarrollar la historia, no nos esperábamos que algo así pasara (participar en el concurso nacional), estamos muy emocionados”.

Roberto Daniel de la Cruz Fuente, ganador del Primer Lugar en la Categoría de 15 a 18 años por el COBAED de Lerdo dijo: “agradezco al profesor Gerardo por su apoyo, yo no sabía nada sobre animación, pero el profesor dijo que yo podía y me convenció, mi corto habla de cómo la tecnología, las páginas WEB, para no arriesgar a los ciudadanos y denunciar cualquier acto de corrupción, esta convocatoria me pareció muy buena, yo no sabía mucho sobre transparencia y me motivó, gracias por el incentivo económico”.

Por su parte, Daniela Elizabeth Castillo Ceniceros, alumna del COBAED de Lerdo, en nombre de su equipo ganador del Segundo Lugar en la Categoría de 15 a 18 años, comentó: “Es un buen incentivo para que todos participen, nos da la oportunidad de investigar sobre los temas, que el gobernador siga haciendo este tipo de concursos”.

Alma Emily Rodríguez Vargas, alumna del COBAED de Lerdo, ganadora del Tercer Lugar de la Categoría de 15 a 18 años comentó: “es una motivación para aprender y expresar ideas, ayuda mucho a los estudiantes”.

*XI Concurso Transparencia en corto 2024 etapa estatal*

El tema fue el uso de las tecnologías de la información y su impacto en la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas

Categoría 1 (15 a 18 años)

1er. Lugar

"Tecnología Anticorrupción"

Norberto Daniel de la Cruz Puente.

COBAED Lerdo.

2do. Lugar

"Tecno Justicia"

Daniela Elizabeth Castillo Ceniceros

COBAED Lerdo.

3er. Lugar

"Innovación y Verdad"

Alma Emily Rodríguez Vargas

COBAED Lerdo.

Con mención honorífica

"Sin Restricciones"

Heber Alberto García Reyes

DIES8

Categoría 2 (19 a 25 años)

1er. Lugar

"El ojo del presupuesto"

Jenifer Calzada Ríos

UNIPOLI Gómez Palacio

2do. Lugar

"Cyber Justicia"

Marisol Vega de los Reyes

UNIPOLI Gómez Palacio

3er. Lugar

"La Villa Endeudada"

Taide Michelle López Torres

UNIPOLI Gómez Palacio

Con mención honorífica

"Olimpia"

Eduardo Galarza Chaidez

UJED

Con mención honorífica

"Granos de arena"

Juan Iván Villalobos Fraire

UNIPOLI Gómez Palacio