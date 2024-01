Durango, presente en conflicto de Ecuador

Durango, sin querer, está presente con lo que está sucediendo en Ecuador, donde el pasado 8 de enero se inició una guerra por parte del nuevo gobierno de Daniel Noboa contra los grupos armados, quienes ingresaron a un canal de Televisión con armas de fuego y en donde una duranguense es la ministra del Interior, encargada de las políticas internas que se desarrollan en ese país.

Mónica Palencia Núñez nació en Durango y, a los 21 años, emigró a Ecuador, donde continuó su preparación académica, obteniendo una maestría en negocios internacionales y derecho, en las universidades de Casa Grande y Católica, ambas en Guayaquil.

También tiene un doctorado en educación e innovación y es docente penal en universidades extranjeras.

Mónica tiene bastantes años viviendo en ese país sudamericano, está casada con un ecuatoriano y ha tenido un largo trayecto en el servicio público de aquel país.

NOMBRAMIENTO

El pasado 23 de noviembre, Daniel Noboa asumió la Presidencia de la República de Ecuador después de haber ganado las elecciones en octubre y entre sus primeros nombramientos fue el de Mónica Palencia Núñez como Ministra del Interior.

El pasado 25 de noviembre, El Siglo de Torreón dio a conocer que la duranguense Mónica Palencia había sido nombrada ministra de Ecuador e incluso, había estudiado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED, donde recibió la medalla Benito Juárez.

El 3 de diciembre, a solo 10 días de haber sido nombrada como funcionaria de ese país, Mónica Palencia ya había anunciado que Ecuador vivía "en guerra" contra la delincuencia organizada, la minería ilegal y actividades terroristas

"La guerra ya está, no es que la vamos a hacer. Estamos en guerra: no escogimos los enemigos. Es una responsabilidad de la sociedad civil, y no solo del Gobierno, participar activamente desde todos los espacios", aseguró Mónica a los medios de comunicación de aquel país.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el lunes 8 de enero el estado de excepción para todo el territorio nacional ecuatoriano.

El pasado 9 de enero, los grupos armados iniciaron una guerra contra el gobierno de Noboa y ese mismo día ingresaron armados a una estación de televisión de Ecuador.

Esto provocó que el Gobierno de Noboa, donde labora la duranguense, aplicara el toque de queda como una de las medidas por la escalada de violencia a manos de grupos de crimen organizado y narcotráfico.

Mónica Palencia Núñez es hermana de otra mujer inmersa en la política de Durango y que actualmente ocupa el cargo de regidora en el Gobierno Municipal de Toño Ochoa.