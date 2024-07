Durango ajustará calendario escolar 2024-2025 de la SEP federal

La Secretaría de Educación del estado de Durango (SEED) hará ajustes al calendario escolar 2024-2025 aplicable para las escuelas de educación básica que anunció a mediados del pasado mes de junio la SEP federal.

El titular de la dependencia estatal, José Guillermo Calderón Adame dijo que en los próximos días harán la publicación del calendario oficial para esta entidad, respetando los 190 días efectivos de clase.

Mencionó que las adecuaciones que se realizarán son de tipo regional pues por más que se han querido establecer como días normales de labores, hay fechas como el 10 de mayo, Día de las Madres y el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe que se registra ausentismo en las instituciones educativas.

“Pues tanto los alumnos como también parte del personal, por alguna razón y debido a las costumbres culturales no acuden. Entonces, decidimos hacer algunos ajustes para hacer este tipo de días, parte ya de los días de descanso oficiales, canjeamos algunas cosas para poder tener los 190 días de clase y no afectar prácticamente en nada los derechos laborales de los trabajadores”, apuntó. Reiteró que el 90% del calendario escolar de la SEP federal es el mismo, por lo que no habrá modificaciones en la fecha de inicio del ciclo lectivo que será el lunes 26 de agosto de 2024 y en el fin de cursos contemplado para el miércoles 16 de julio de 2025.

Cabe señalar que el artículo 146 de la Ley de Educación del Estado de Durango, menciona que la Secretaría podrá hacer los ajustes al calendario escolar, tomando en cuenta que deberá contener un mínimo de 185 días y un máximo de 200 días efectivos de clase para los educandos. También se podrá autorizar que en algún municipio o población del Estado se tenga como día inhábil aquel en que se celebre algún acontecimiento de trascendencia histórica para la comunidad respectiva, pero en el acuerdo correspondiente se establecerá la forma y términos para reponer el día o días no laborados, entre otros.

En el calendario escolar vigente 2023-2024, se hicieron modificaciones el año pasado. Se eliminaron las descargas administrativas del 17 de noviembre de 2023, el 15 de marzo de 2024 y el 12 de julio de 2024. Esto significa que, a diferencia del calendario escolar a nivel nacional, en Durango sí se trabajan esos días. En esta entidad, otro ajuste que se hizo fue que suspender labores docentes el martes 12 de diciembre de 2023, Día de la Virgen de Guadalupe; el viernes 10 de mayo de 2024 Día de las Madres y el lunes 17 de junio de 2024, un día después del Día del Padre (que se celebra cada tercer domingo).