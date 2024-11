Dura crítica de 'Tuca Ferretti' contra Irarragorri y Santos; 'la figura de Jared Borgetti debe estar retorciéndose'

Ricardo "Tuca" Ferretti no tuvo reparos al calificar el partido entre Santos Laguna y Chivas, disputado en Torreón, como uno de los más mediocres que ha visto.

Durante su participación en el programa Fútbol Picante, Ferretti expresó: “Hace tiempo no veía futbolísticamente un partido tan mediocre, (...) hoy es el peor partido que he visto. O sea, no tenía rival, de veras".

El entrenador agregó con contundencia: “ Yo creo que la estatua de Jared debe de estar así, retorciendo, de veras, lo que ha hecho Alejandro con el equipo de Santos es una verdadera vergüenza. Y se nota totalmente una gran afición que era antes; hoy ni con Chivas logran medio estadio”.

Por su parte, Javier Alarcón también mostró su preocupación por el rumbo que ha tomado Santos. El periodista señaló: “Sí, destruyeron realmente el prestigio que se logró en el tiempo, de combinar jóvenes con buenos extranjeros, se le desbalanceó. Y hoy, bueno, avientan chavitos de 18 años con este tema de vamos a proyectar al talento nacional, pero en realidad los están simplemente quemando y exhibiendo en muchos casos”.

Alarcón lamentó la situación del club, agregando: “Es una pena lo que han hecho con la Comarca Lagunera, y en general, con la estructura que alguna vez hizo a Santos un equipo competitivo”.

Ambos opinan que el equipo lagunero está viviendo una de las etapas más complicadas de su historia, tanto en lo futbolístico como en lo institucional. Sin una clara dirección, Santos atraviesa un momento de crisis en el que las críticas sobre la gestión de su plantilla y la falta de resultados no dejan de crecer.