Dulce: ¿Quién fue el gran amor de la cantante?

La muerte de la cantante Dulce, ocurrida en Navidad, sacudió al mundo del entretenimiento, despertando un gran interés por conocer más sobre su vida profesional y, en particular, sobre su más grande amor: Gonzalo Vega. Su nombre real, Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, siempre defendió con orgullo su relación con el actor, a pesar de las controversias que surgieron debido a la diferencia de edad entre ellos.

Dulce siempre consideró a Gonzalo Vega su primer gran amor. Se conocieron cuando ella tenía 17 años y él 29, pero fue él quien esperó a que ella alcanzara la mayoría de edad antes de formalizar su noviazgo.

Según lo relatado por la artista, el vínculo entre ambos comenzó cuando ella aún no era mayor de edad. “Tenía 17 años, no era mayor de edad y me acuerdo porque Gonzalo se esperó a que yo cumpliera 18 para ser mi novio”, expresó. La cantante recordó cómo el actor, conocido por su participación en películas como Nosotros los nobles, comenzó a frecuentar el bar donde ella trabajaba, saludándola constantemente. “Yo lo veía y me moría porque decía ‘Ay, qué hombre tan guapo’”, añadió.

La cantante compartió las razones que la llevaron a dar un paso más en su relación con Gonzalo Vega. En una entrevista con Infobae México, reveló que fueron las recomendaciones de sus amigas las que la impulsaron a tener una relación más cercana con el actor, a pesar de las inseguridades y miedos que ella misma sentía.

"Yo les decía, no quiero, me da asco, me da terror, me da miedo”, confesó. Sin embargo, sus amigas insistieron en que debía aprovechar la oportunidad de estar con un hombre tan atractivo como Vega.