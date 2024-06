Duelo Infantil: Cómo entender las pérdidas

El duelo infantil es un proceso complejo que va más allá de la pérdida por muerte. Según el médico psiquiatra colombiano Jorge Montoya Carrasquilla, especializado en salud mental infantil, quien estuvo en Torreón para impartir talleres y cursos organizados por la Asociación Lagunera de Tanatología (Alatac), el acompañamiento de los padres de familia es crucial para ayudar a los niños a enfrentarlo.

En la infancia, las pérdidas se categorizan en siete grandes bloques y es esencial entender estas diferencias para brindar un apoyo adecuado.

¿Qué es el duelo infantil?

El duelo infantil implica acompañar a los niños durante cualquier tipo de pérdida, no solo la muerte. Los infantes no son adultos pequeños y sus manifestaciones de duelo son distintas. La hiperactividad es una de las señales más comunes, ya que para ellos, la vida es movimiento y la muerte es inmovilidad. Además, carecen de los recursos necesarios para enfrentar las pérdidas, lo que puede llevar a conductas regresivas como querer biberón, gatear, o balbucear, así como trastornos alimentarios y del sueño.

Tipos de pérdidas

Para que un niño experimente el duelo, debe estar consciente de la pérdida y desear el retorno del objeto perdido. Los niños pueden empezar a manifestar duelo desde los 2 años si notan la ausencia de un cuidador primario y desean su retorno.De acuerdo con el psiquiatra Montoya Carrasquilla, los padres deben informarse sobre el duelo infantil y buscar apoyo profesional. La hiperactividad es una manifestación común, mientras que la pasividad, como no querer salir de la cama, es preocupante y podría indicar problemas más graves.

"El duelo es un estrés, la situación psicológica más estresante que podemos soportar los seres humanos es perder lo que amamos. Nosotros conocemos muy bien lo que pasa fisiológicamente hablando en el estrés, hay una serie de cambios y la activación de un sistema nervioso de forma más habitual, se suben mucho los niveles de hormonas que no tendrían por qué subirse y eso afecta mucho el desarrollo del cerebro".

Además, el médico destacó la importancia de aclararle a los pequeños por qué pasan las pérdidas y que no tienen que ver con ellos, "si a un niño no le aclaras que nada de lo que él pensó, no pensó, dijo o no dijo, tuvo que ver con lo que sucedió, porque esa es la tendencia que tiene un niño, pensar que él es el causante de todo lo que pasa, puede desarrollar tres tipos de trastornos conductuales: síndrome del niño bueno, síndrome del niño malo y síndrome del niño psicosomático. Por otra parte, si al niño lo dejas solo y no lo acompañas, puede desesperadamente buscar llamar la atención mediante el trastorno del Síndrome del niño matón, síndrome del niño payaso y síndrome del niño cerebrito. Si en ambas cosas, hay negligencia en el duelo infantil, no se le aclara la culpa y está solo, puede desarrollar un trastorno mixto que es un problema complejo. Las pérdidas pueden producir tanto daño en la infancia".

Tratamiento del Duelo Infantil

El punto de partida para los padres es la información. Consultar literatura sobre duelo infantil y buscar asesoría profesional es fundamental. Evitar buscar ayuda solo complica las cosas, ya que los niños necesitan herramientas para enfrentar futuras pérdidas.

Abordar la Muerte con los Niños

La edad del niño determina cómo percibe la muerte. Es importante mantener la rutina lo más normal posible y usar términos comprensibles para el niño. Desculpabilizar al niño y utilizar un lenguaje claro y repetitivo es crucial.

"Siempre, siempre, siempre, es desculpabilizar al niño de lo que pasó y utilizar los tres MUY. Por ejemplo, si el niño pregunta: '¿de qué se murió mi abuelito?' y le dices: 'es que estaba enfermo'. A la semana siguiente le puedes decir: 'me siento tan enfermo' y el niño se va a angustiar porque se muere la gente que está enferma Si tú le dices: 'el abuelito se murió porque estaba muy muy muy enfermo', él entiende que eso es muy grave. Si tú le dices a un niño de 4 años: 'se murió porque estaba muy viejo', tú ya eres viejo para un niño, pero si le dices: 'se murió porque estaba muy muy muy viejito', lo entiende mejor", explicó el médico.

'PACIENTES SON MAESTROS'

Sobre el mayor aprendizaje que le han dejado los niños en su acompañamiento como psiquiatra, el médico destacó la mente abierta que tienen para aprender, "Todo paciente, nosotros lo contemplamos como un maestro, nos enseñan cómo viven los procesos de duelo. Los niños nos enseñan esa capacidad de aprender, tienen una mente sumamente abierta a aprender. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que le demos a los niños porque será con eso que su interior construirá, esa confianza plena en el adulto es lo que más me sorprende, que les hace crecer y les hace salir para adelante con un acompañamiento adecuado".

Tipos de pérdidas

´Relacional: Pérdida de una relación con familiares, amigos, o mascotas, ya sea por muerte, drogadicción, prisión, abandono, o extravío.´Ambientales: Cambio de colegio, mudanza, pérdida de amigos.´De habilidades: no ser escogido para un equipo o ser víctima de bullying.´ De hábitos: Pérdida de rutinas diarias. ´ De sí mismos: Pérdida de una parte del cuerpo o de autoestima debido a abusos físicos, psicológicos, o sexuales.´ De futuro: Pérdida de la protección y modelos de rol de los adultos.