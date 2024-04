Drake Bell se sincera sobre las acusaciones de abuso en su contra

Tras haber revelado el abuso sexual que vivió en su adolescencia a manos de Brian Peck, trabajador de Nickelodeon, ahora, Drake Bell ha decidido sincerarse sobre otro de sus capítulos más oscuros y que lo pusieron en el ojo del huracán, las acusaciones por delitos contra un menor que enfrentó en 2021.

En ese entonces, el cantante y actor fue condenado a dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario, tras declararse culpable de un cargo por poner en peligro a un menor, y otro de difusión de material perjudicial, esto luego de que una joven de 15 años lo denunciara por enviarle mensajes inapropiados.

Fue durante su participación en el podcast "Not Skinny But Not Fat", donde la exestrella juvenil admitió que mantuvo algunas conversaciones en línea con fans, pero nunca se percató que una de ellas era menor de edad; incluso, explicó que en el momento que lo supo, puso fin a la comunicación: "Yo respondí a algunos mensajes directos. Fui increíblemente irresponsable, me metí en conversaciones que no debería haber tenido y terminé descubriendo que hablaba con alguien con quien no debería haber estado hablando", dijo.

Fue justo cuando terminó con las pláticas cuando todo otro cause, pues, aseguró, la chica comenzó a hacerle acusaciones falsas, lo que derivó en una investigación en su contra: "Finalmente, descubrí (su edad) y corté las comunicaciones. Creo que ella se molestó. Todo aquello se convirtió en una enorme bola de nieve a través de acusaciones que no eran ciertas. Me estaban investigando, lo que fue realmente difícil para mi familia. Afortunadamente, después de 18 meses de citaciones y llamando a testigos y todo, resultó que gran parte de lo que se me acusaba no era verdad", agregó.

Pese a que el proceso pintaba a su favor, Drake confesó que decidió declararse culpable para evitar que su familia atravesara un juicio que solo iba a desgastarlos; eso sí, sigue defendiendo su inocencia: "Tuve varias conversaciones sobre esto y asumí mi responsabilidad, por eso terminé declarándome culpable. Financieramente, está en números rojos, acababa de tener un hijo y no quería hacer que mi familia pasara por más, así que finalicé el proceso de la manera en que lo hice y, bueno, muy arrepentido", finalizó.

Estas acusaciones revivieron tras el estreno del documental: "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV", en el que no solo se narró el caso de Bell, también el de otros actores que sufrieron abusos en sus carreras como estrellas infantiles.