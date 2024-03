Drake Bell revela supuesto abuso que sufrió en Nickelodeon a los 15 años

El actor estadounidense y exestrella de Nickelodeon, Drake Bell, vuelve a ser tendencia en redes sociales luego de que revelara el supuesto abuso que sufrió a los 15 años al estar trabajando en series de la televisora.

Fue en el documental 'Quiet on Set' que se estrenará el 17 de marzo, donde Drake expuso el supuesto abuso que sufrió por parte de Brian Peck, entrenador de diálogos de Nickelodeon, cuando trabajaba en 'El Show de Amanda'.

"Han pasado muchas cosas en mi carrera, ¿sabes?... Me siento... o no sé cómo seguir adelante (...) Hay cosas que no cuento, como cosas que pasaron en el show de Amanda dónde algunos son muy traumatizantes y cosas muy pesadas", señaló el actor de 'Drake & Josh'.

Cabe señalar que Peck fue acusado de abuso sexual contra un menor de 16 años en el 2004, sin embargo fue puesto en libertad meses después y continuó su trabajo en televisión.