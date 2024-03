Drake Bell narra en serie sobre el abuso sexual que vivió en Nickelodeon

La serie documental Quiet On Set: The Dark Side On Kids TV ha dado bastante de qué hablar debido a la fuerte temática que esta producción abordará; los abusos que muchas estrellas infantiles vivieron durante las épocas de grabación.

Y es que, este documental expondrá alguno de los secretos mejores guardados detrás de grandes producciones de Nickelodeon, entre los que se destacan Drake & Josh, ¡Carly, Zoey 101 y El Show de Amanda.

Sin embargo, uno de los casos que más han llamado la atención fue el caso Drake Bell, famoso actor y cantante que participó en diversas producciones de Dan Schneider, productor que dicho sea de paso, también está acusado de abuso y agresión sexual.

En el documental, Drake rompió el silencio y habló sobre el abuso sexual que sufrió a los 15 años por parte de Brian Peck, entrenador de diálogo de Nickelodeon.

"Brian y yo nos hicimos muy cercanos porque teníamos muchos de los mismos intereses, lo cual, mirando hacia atrás, creo que probablemente fue un poco calculado", declaró el también cantante.

Drake comentó que, aunque su padre, Joel Bell, notaba comportamientos extraños por parte de Brian hacia Drake, su padre comenzó a ser excluido del set, ya que Dan Schneider estaba en contra de los padres “conflictivos”, por lo que la madre del actor pasó a ser ahora su representante, y aunque el padre le advirtió sobre esto, la relación entre Brian y Drake seguía creciendo.

Entre sus declaraciones, Drake comenta que un día, cuando estaba dormido, despertó alarmado al ver como Brian se encontraba arriba de él "tocándolo agresivamente".

"Estaba durmiendo en el sofá donde normalmente dormía y me desperté con él encima de mí y me estaba tocando agresivamente. Me quedé paralizado, en completo shock y no tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar", reveló el ya actor de 37 años.

Drake aseguró que todos sus recuerdos fueron bloqueados de su mente, ya que no sabía como enfrentarlos en su momento.

"A menudo recuerdo esa época y me pregunto cómo sobreviví. Recuerdo todos los eventos abusivos, pero todo lo que está fuera de eso es muy borroso para mí, lo cual es una lástima porque experimenté muchas cosas grandes en mi vida y mi carrera durante este tiempo, pero estaba tan eclipsado y arruinado por lo que estaba enfrentando por dentro que me lo hizo muy difícil".

Y aunque Brian Peck enfrentó varios cargos de agresión sexual infantil, entre los que se incluían actos lascivos contra un niño, sodomía, y cópula oral, su castigo fue cumplir 16 meses en la cárcel, pero, después de su liberación, el hombre fue contratado para trabajar en otras producciones de Disney Channel.

*Con información de Univisión.