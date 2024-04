Dr. Alakrán muestra su rap en sesiones

Tras casi tres décadas de carrera, el artista lagunero Dr. Alakrán (Felipe del Río) reflexiona sobre el camino trazado. Para él, la música se ha convertido en una responsabilidad. No es que se considere un guía, pero asume el peso de la pluma al momento de escribir la letra de una canción y el impacto que esta pueda generar en el público.

El integrante de las bandas de rap Caballeros del Plan G y Efekto Alakrán, y de los sellos discográficos G-Lokos y Golden Blade, atiende una llamada telefónica desde Ciudad de México, luego de que el domingo pasado se presentara con la Orquesta Nacional de Jazz de México (ONJMX) en la explanada del Palacio Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl. El oriundo de Gómez Palacio tiene en claro no dejar de hacer música, dedicarse a la producción de su sonido y continuar con la disciplina que exige el escenario y la cabina de grabación.

“La reflexión es súper amplia. A nivel reduccionista, mía y de mi grupo, es justamente que hay mucha audiencia, mucho público que quiere escuchar rolas de los G-Lokos. Y a nivel más global, es algo que quiero aportar a esta industria que ha crecido tanto”.

Recientemente, Dr. Alakrán ha trabajado tres sesiones en vivo para el canal de YouTube Everyone! En este proyecto, comparte sus rimas junto a la voz de Mireya Santoyo, la guitarra de Antonio Segovia y el bajo de Alberto Sánchez.

El repertorio elegido para este proyecto incluye las piezas más reflexivas de la actual propuesta del artista: Enciende la luz, cuya letra realiza un homenaje a la mujer; Tantas veces, donde el artista analiza su camino recorrido en la música, sobre todo los baches y las críticas recibidas; Fuera el dolor, que versa sobre la posibilidad de apartarse del sufrimiento, liberar las culpas y abrir los candados que permitan seguir la vida.

“Me invitaron a grabar desde noviembre, pero por cuestiones de la agenda de trabajo no lo pudimos lograr hasta hace poco. Hicimos una sesión de tres canciones y es algo que a mí me motiva bastante. Tú sabes que siempre me ha gustado tocar con una banda, tocar con una batería, con un bajo, con una orquesta, además de con un Dj”.

El concepto de las sesiones le resulta interesante. Estar sentado frente a un micrófono, tendiendo el mínimo movimiento, le genera una energía distinta a la que suele experimentar en un concierto. La idea es promocionar el lanzamiento de su carrera como solista bajo el nombre de Dr. Alakrán, proyecto que comenzó en 2021.

“Me llena muchísimo el espíritu poder invitar a músicos y que se enganchen al proyecto, eso es una bendición”.

Cabe señalar que el canal Everyone!, también alberga otras propuestas de músicos laguneros, quienes buscan abrirse camino en el arte de manera independiente.

Por último, Dr. Alakrán anunció que el próximo 14 de junio se publicará en plataformas digitales el EP que Caballeros del Plan G grabó junto a la Orquesta Filarmónica DIME, durante un concierto realizado en el Teatro Nazas en noviembre de 2021.