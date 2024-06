Dove Cameron y Damiano David: todo sobre la pareja del momento | FOTOS

La última generación de exchicas Disney está arrasando con su talento, ya sea en la actuación o la música, nos referimos a Zendaya, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo y Dove Cameron, tal como lo hicieron en su momento Miley Cyrus, Demi Lovato y Selena Gomez.

Ahora, son ellas las que acaparan los titulares, con sus lanzamientos, pero no solo a nivel profesional, también su vida personal sobresale.

Mientras que Sabrina Carpenter confirmó que tiene una relación con el actor Barry Keoghan; su contemporánea hizo lo mismo con el vocalista de Maneskin, Damiano David.

Aunque todo comenzó como un rumor y suposiciones de la prensa, luego de que fueron captados juntos en diversas ocasiones, la pareja de cantantes hizo oficial su noviazgo en febrero y desde entonces no han tenido miedo de mostrarse en público en eventos importantes.

La revista People recuerda que los rumores de noviazgo comenzaron en septiembre de 2023, meses después de que David confirmó su separación de su novia Giorgia Soleri.

Por su parte, la actriz de la trilogía musical Descendientes, fue relacionada con Thomas Doherty, a quien conoció en el set de la película de Disney Channel mencionada, salieron por cuatro años, sin embargo, Dove Cameron confirmó su separación en diciembre de 2020.

Ahora, se puede ver a Dove y David muy enamorados, su más reciente aparición fue la Met Gala, en donde posaron muy juntitos en la alfombra roja.

En ese evento, la intérprete del éxito Breakfast lució un vestido de flores y se le veía muy feliz junto a su novio, mientras que el rockero vestía un traje con transparencias que dejaba al aire sus tatuajes.

Así es la cronología de esta historia de amor, de acuerdo a People

Septiembre de 2023- Cameron y David desatan rumores de romance tras ser vistos en citas. Dove fue vista en un concierto de Maneskin en Nueva York.

Noviembre de 2024- El Daily Mail publica fotografías de la pareja tomada de la mano caminando en la playa

Enero 2024- Ahora es Just Jared el portal que los capta en una cena con amigos en Los Ángeles

Febrero de 2024- Dove Cameron y Damiano David hacen su debut como pareja en la alfombra roja y hacen público su romance, esto durante la gala anua de Clive Davis celebrada previo al Grammy.

¿Quién es Dove Cameron?

Dove Cameron es una actriz y cantante estadounidense, nacida el 15 de enero de 1996 en Bainbridge Island, en Washington. Aunque su nombre de nacimiento fue Chloe Celeste Hosterman, sin embargo, años más tarde decidió cambiar su nombre de manera legal en honor a la muerte de su padre, y pasó a ser Dove Olivia Cameron.

Alcanzó la fama como estrella infantil en Disney Channel dando vida a unas hermanas gemelas en la comedia Liv and Maddie, actuación por la que ganó un Daytime Emmy Award.

Más tarde protagonizó la trilogía de películas musicales Descendientes, del mismo canal.

Como actriz ha tenido otros papeles relevantes en cintas como Barely Lethal (2015), Dimplin (2018) , así como en la serie Agents of S.H.I.E.L.D de Marvel.

Su carrera como cantante solista comenzó en 2022 tras publicar el sencillo Boyfriend, al que le siguieron éxitos como Breakfast, Bad Idea y We Go Down Together junto a Khalid. En 2023 publicó su álbum debut Alchemical: Volume 1.

Previamente, estuvo en el dúo The Girl and the Dreamcatcher junto a su compañero de Live and Maddie, Ryan McCartan.

¿Quién es Damiano David?

Damiano David es un cantante y compositor italiano,. Es conocido por ser el vocalista de la banda de rock Maneskin.

La agrupación saltó a la fama tras ganar el Sanremo Music Festival 2024 y posteriormente el concurso Eurovision 2021, en donde representaron a Italia con la canción Zitti e buoni.

El cantante nació en Roma el 8 de enero de 1999 (25 años).

Se ha manifestado en diferentes ocasiones como defensor de los derechos LGBTIQ+, así como los derechos raciales.

Hizo una aparición especial en el video musical de Anitta, Mil Veces.

Entre los éxitos más conocidos de Maneskin están: I Wanna Be Your Slave, Mammamia y Supermodel.

LA RELACIÓN DE DOVE CAMERON Y DAMIANO DAVID EN FOTOS