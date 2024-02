¿Dónde y cuándo ver los Premios Grammy 2024?

Cómo en los premios Oscar, los temas que musicalizaron "Barbie", son las canciones que encabezan las nominaciones de la 66 entrega de los premios Grammy. Billie Ellish, con su canción "What Was I Made For?", compite en la categoría de mejor álbum, sencillo, mejor video y mejor interpretación en solitario del año; mientras que el álbum de "Barbie" se encuentra en la categoría de en mejor álbum recopilatorio y Nicki Minaj, con otra canción soudtrack, está nominada a mejor composición escrita para medios visuales.

Y al igual que le sucedió a la cinta de Margot Robbie en las premiaciones de cine, tiene un gran rival a vencer, nada más y nada menos que Taylor Swift, la artista del 2023, indudablemente.

La cantante estadounidense peleará en seis categorías: disco del año por "Midnights" , álbum del año con "Antihero", canción del año, mejor actuación de un dúo en su colaboración con Spice, mejor interpretación en solitario, y mejor álbum de vocal pop.

Lo que da cuenta del gran año que han tenido las mujeres en la industria de la música, pues son ellas quienes dominan la lista de nominados.

La Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias confirmó que los premios Grammy 2024 se celebrarán este domingo, en la Crypto.com Arena de Los Ángeles. Esta es la 21 ocasión en la que se realizan en esta ciudad.

La alfombra roja y la transmisión en vivo del evento podrá verse a través del canal de paga TNT y la plataforma de streaming de HBO Max.

La gala iniciará a las 17:00 horas tiempo del Pacifico; es decir, las 19:00 horas en México.

Además de la lluvia de famosos que asistirán como invitados y nominados, hasta el momento se han confirmado las presentaciones en vivo de Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Dua Lipa, Burna Boy, Travis Scott y Luke Combs.