¿Dónde ver las series nominadas al Emmy?

La temporada de premios 2024 a lo mejor del cine y la televisión estadounidense ya comenzó.

El fin de semana pasado conocimos a los ganadores de los Globos de Oro, entre quienes figuran actores como Cillian Murphy (por la película "Oppenheimer") y actrices como Sarah Snook (por su actuación en la serie "Succession").

Ahora, nos encaminamos a otra entrega, la del Emmy, enfocada únicamente a lo mejor de la tv, y que tendrá lugar el próximo lunes 15 de enero a las 19:00 horas, tiempo de México.

Antes de saber quiénes son los ganadores, te dejamos aquí 10 recomendaciones basadas en la lista de nominados a Mejor actor y actriz de Serie de comedia, en donde competirán Bill Hader, Jason Segel, Martin Short, Jason Sudeikis y Jeremy Allen White en cuanto a los hombres; y Christina Applegate, Rachel Brosnahan, Quinta Brunson, Jenna Ortega y Natasha Lyonne en cuanto a las mujeres.

Barry. A lo largo de cuatro temporadas, el actor Bill Hader nos cuenta la historia de Barry Berkman, un sicario que, tras conocer el escenario teatral en Los Ángeles, descubre que quiere dejar el mundo del crimen para convertirse en actor.

Disponible en: HBO

Shrinking. A inicios de 2023 llegó a Apple TV+ esta serie protagonizada por Jason Segel, quien da vida a Jimmy Laird, un terapeuta que vive en duelo tras perder a su esposa y que un día rompe su código ético y comienza a decirle a sus pacientes lo que verdaderamente piensa de ellos.

Dónde verla: Apple TV+

Only murders in the building. Con tres temporadas ya estrenadas y una cuarta confirmada, la premisa de esta serie arranca con tres personajes principales: un actor semi retirado llamado Charles-Haden Savage (Steve Martin), la joven artista Mabel Mora (Selena Gomez) y un director de Broadway: Oliver Putnam (Martin Short, nominado a Mejor actor por la tercera temporada), quienes tienen un interés especial por los podcast sobre crímenes reales, de modo que comienzan a investigar ellos mismos una serie de asesinatos ocurridos en un edificio departamental.

Dónde verla: Star+

Ted Lasso. A lo largo de tres temporadas hemos seguido la historia de Ted Lasso (Jason Sudeikis), un entrenador de futbol americano cuya vida dio un giro cuando fue contratado para tomar el mando de un equipo de la Premier League, en Inglaterra.

Dónde verla: Apple TV+

The Bear. El trabajo de Jeremy Allen White a lo largo de dos temporadas de la serie ha sido reconocido desde su estreno en 2022. El actor, que competirá este lunes por el Emmy, interpreta a Carmy, un chef galardonado que regresa a su hogar en Chicago para hacerse cargo del local de sándwiches de su familia. Ahí se enfrenta no sólo a la gente que trabaja en ese lugar, quien se muestra reacia a que él sea su nuevo jefe, sino también a problemas de salud mental y al duelo después de que su hermano se suicidó.

Dónde verla: Star+

Dead to me. Christina Applegate protagoniza esta historia como Jennifer Hardin, una viuda que busca encontrar a la persona que atropelló a su esposo y se dio a la fuga. La serie retrata la amistad que nace entre ella y otra mujer llamada Linda Cardellini (Judy Hale).

Dónde verla: Netflix

The marvelous mrs. Maisel. Esta multipremiada serie, que ya concluyó con su quinta temporada estrenada en 2023, estuvo protagonizada por Rachel Brosnahan (la próxima Louis Lane de DC) como Miriam Maisel, un ama de casa de finales de los años 50, quien descubre su pasión y talento para la comedia.

Dónde verla: Prime Video

Abbott Elementary. Quinta Brunson está nominada como Mejor actriz de comedia por su papel como la profesora Janine Teagues, quien trabaja en una escuela pública y que, a pesar de los problemas económicos que atraviesan, está decida junto a un grupo de profesores a guiar a sus alumnos para que tengan éxito en la vida.

Dónde verla: Star+

Wednesday. ¿Qué es mejor que un drama ambientado en la escuela secundaria? Uno que incluye a la familia Addams. Ese es el caso de "Merlina" ("Wednesday" en inglés), serie que el año pasado acaparó los reflectores en la plataforma Netflix y en la que seguimos la vida estudiantil de la hija de Morticia y Gomez Addams en la Academia Nevermore, a donde asisten jóvenes marginados por ser diferentes (por ejemplo, algunos se convierten en hombres lobo o son vampiros). Jenna Ortega está nominada por su interpretación como Merlina.

Dónde verla: Netflix.