¿Dónde ver la bioserie Silvia Pinal, Frente a ti?

Está basada en la vida y el libro Esta soy yo: Silvia Pinal de Silvia Pinal.

Itatí Cantoral, Mía Rubín, Nicole Vale y Lara Campos encarnaron a la Diva del Cine Mexicano en sus diversas etapas.

Se estrenó por Las Estrellas el 24 de febrero de 2019 en sustitución de la segunda temporada de Mi marido tiene más familia, y finalizó el 22 de marzo de 2019 siendo reemplazada por Doña Flor y sus dos maridos.4​5

El Siglo de Torreón estuvo presente en el arranque de grabaciones de este proyecto que produjo Carla Estrada. Comenzó el 14 de noviembre de 2017 a las 10:30 de la mañana con el claquetazo oficial y la bendición de un sacerdote.

Más tarde, Carla comentó que se encontraba muy entusiasmada porque ahora sí la serie ya ha dado sus primeros pasos sin interrupciones.

"Estoy muy emocionada, pero en especial este proyecto tiene muchas cosas alrededor profesionales y personales que me han hecho crecer. Todavía no empieza y yo creo que ya he crecido emocional y profesionalmente con las cosas que han sucedido alrededor y con esa demostración de cariño y de amor de todas las personas que estamos involucradas en la serie", expuso esa vez.