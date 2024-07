¿Dónde puedes ver a los personajes de The Boys en otras series y películas?

The Boys se encuentra actualmente emitiendo su cuarta temporada en la plataforma de streaming de Amazon, convirtiéndose en una de las más queridas por los suscriptores y siendo de las más vistas.

Personajes como Homelander, William "Billy" Butcher, Marvin T. Milk (MM), Soldier Boy, Reina Maeve y Starlight son algunos de los que conformar la exitosa serie de Prime Video, pero los actores que los interpretan han tenido otros trabajos en más proyecto, te contamos donde los puedes ver.

Anthony Starr

Uno de los personajes principales de esta serie sería "Homelander", que es el líder del equipo. Interpretado por el actor Anthony Starr, quien también ha tenido participación en las series Hércules, Rush y Banshee.

Karl Urban

El actor neozelandés que da vida a Billy the Butcher tambien ha participado en la película "El señor de los anillos: Las dos torres" donde interpretó al personaje de Éomer, en Thor; Ragnarok dio vida a Skurge y tiene agendada una película para 2025 que sería Mortal Kombat 2 en la que dará vida a Johnny Cage.

Jack Quaid

El actor estadounidense es hijo de los reconocidos actores Dennis Quid y Meg Ryan, sin embargo, alcanzó la fama y reconocimiento con su personaje de Hughie Campbell dentro de The Boys. Aunque, Jack hizo su debut cinematográfico en la primera cinta de Los Juegos del Hambre como "Marvel" el tributo del distrito 1.

Erin Moriarty

Quien da vida a Starlight ha tenida otras participaciones en series como "La ley y el orden", Jessica Jones -por lo que ya estaba familiarizada con las producciones de superhéroes- y One life to live, así como, también tuvo un breve cameo en la película "Kong: La isla calavera".

Dominique McElligott

Queen Maeve, la miembro veterana del equipo, se unió al elenco de series como Being Human, Hell on Wheels y House of Cards.