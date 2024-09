'Donde estemos vamos a seguir siendo la secundaria Eva Sámano'

Este mes de setiembre se cumplen 60 años de la fundación de la Escuela Secundaria del Estado “Profra. Eva Sámano de López Mateos” ubicada sobre la calle Gral. Anacleto Falcón, justo en la zona centro de Torreón.

Las autoridades educativas ya estaban preparando los festejos por el aniversario pero tuvieron que hacer una pausa debido a que la infraestructura física del plantel está muy deteriorada y es necesario un dictamen estructural para determinar si el inmueble que data de hace unos 100 años está en condiciones de ser ocupado así como evaluar su nivel de riesgo.

Rubén Maldonado Manzur, director del plantel, dijo que ya acudió personal de la coordinación regional de Servicios Educativos así como de otros departamentos como Planeación e Infraestructura de la Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU), con sede en Saltillo.

“Estuvieron viendo algunos de los daños que tiene el edificio, sobre todo de la cornisa que se colapsó hace una semana aproximadamente en la parte externa del edificio”, expuso.

Indicó que a fin de que se realice el análisis estructural, se tomó la decisión de que de forma temporal, los alumnos tomen sus clases en el edificio de la escuela primaria “Felipe Carrillo Puerto” de la colonia Moderna que cuenta con 20 salones pero que actualmente sólo ocupa dos, dado que tiene baja matrícula y es plantel multigrado.

En el turno matutino, están inscritos 636 estudiantes que son atendidos por 84 trabajadores de la educación, entre docentes, personal de apoyo y directivos. A esta cifra, se sumará la matrícula del turno vespertino y cuya escuela lleva el nombre de Secundaria del Estado “Profr. José Rodríguez González”. Esta mañana, comenzó la mudanza a dicha primaria; se llevaron equipos de cómputo y butacas y pidieron permiso a la SEDU para realizar limpieza general. Mientras se realizan todas las maniobras, los estudiantes están tomando clases en línea y este mismo día se convocó a una junta para informar a padres y madres de familia sobre el asunto.

El director indicó que este plantel forma parte del programa federal de La Escuela es Nuestra por el Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP) conformado por padres y madres de familia los invirtió en la instalación de sistemas de aire acondicionado en 18 aulas. Además, y con recursos propios de la secundaria, se han realizado trabajos de pintura, se remozaron algunas áreas y se rehabilitaron ventanas.

Maldonado Manzur comentó que están a disposición de lo que considere pertinente la SEDU y destacó que el plantel tiene un muy buen nivel académico además de que el personal docente está comprometido con su labor, al grado de que reciben a estudiantes de distintos sectores de La Laguna.

“Hay incertidumbre, hay sentimientos encontrados, yo creo que a nadie nos agrada la idea de dejar un lugar en el que hemos estado por bastantes años y en el que nos sentimos apegados al edificio, a las historias y a los recursos. Pero yo les he comentado a los compañeros que la Eva Sámano no es un espacio geográfico, no es un edificio, la Eva Sámano se conforma por por padres de familia, docentes y alumnos. Donde estemos vamos a seguir siendo la secundaria Eva Sámano, es una nueva etapa y nos vamos a adecuar”, concluyó.