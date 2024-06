'Donald' y sus 90 años de ser un ícono

Es enojón, pero también cariñoso y ha estado con "Mickey Mouse" en las buenas y en las malas. Ese personaje es el "Pato Donald".

Este animalito parlanchín de Disney celebró ayer 90 años de que emergiera a la luz pública.

Surgió el 9 de junio de 1934 y desde entonces no ha dejado de hacer escándalos, siendo uno de los favoritos de la familia del estudio Disney y que puede presumir 154 cortometrajes, películas y caricaturas en televisión.

Esta ave rezongona, lo mismo ha estado en historietas del periódico (del mismo Siglo de Torreón), cómics, manuales de entrenamiento militar de la Segunda Guerra Mundial, a ser uno de los anfitriones favoritos del parque Disneyland.

Su cara está en miles de juguetes y artículos, desde cepillos de dientes, pijamas, hasta zapatos, relojes, cortinas y autos.

"Como en todas las familias grandes, tenemos un niño problema y ese es el Pato Donald", llegó a reconocer el mismo Walt Disney sobre su personaje que debutó, y no como protagonista, hace nueve décadas en el corto La gallinita sabia.

Cuenta la leyenda que un día Disney estaba oyendo un programa de radio estilo vodevil cuando escuchó la voz de Clarence Nash, quien hacía de un becerrito asustado, y Walt exclamó: "¡Ese es nuestro pato parlante!"

Cuando el público finalmente pudo oír a Donald quejarse por no querer trabajar, fingiendo que le dolía el estómago en dicho corto, el ave con moño, gorra y casaca de marinero sin pantalones se volvió una estrella instantánea y Walt Disney lo incorporó al lado de sus inseparables, Mickey Mouse, la ratoncita Minnie, Pluto y Goofy.

Ya para el segundo corto de Donald, Los beneficios de los huérfanos (1934), el mismo Disney colocó al pato junto a Mickey (con voz de Walt), divirtiendo a cientos de niños en un teatro. Para 1937, ya tenía novia, Daisy, y también sobrinos: Hugo, Paco y Luis.

"Lo que hace que los personajes de Disney trasciendan es su personalidad. Lo que el Pato Donald hace o no hace es igual de importante a cómo escuchamos su voz", explica Tony Anselmo a El Universal en una visita guiada por los archivos del estudio Disney, orgulloso de haber hecho su voz desde 1985, cuando Nash falleció.

"Aprender a hablar como él fue muy complicado. Es algo que incluso no hago con mis cuerdas vocales, sino con mi boca y con mi diafragma; incluso he podido hacerlo cuando tuve faringitis. Es como un truco de magia; por lo que por ello es muy importante que no diga mucho más".

Donald también fue abrazado por los mismos guionistas y animadores de Disney, quienes en el pico de la fama de Mickey recibían cartas de padres pidiendo que se comportara como un buen ciudadano y diera buenos ejemplos a los niños. De ahí que el pato era perfecto para hacer las travesuras que el ratón no podía.