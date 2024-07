Donald Trump califica a Kamala Harris de 'tonta y viciosa'

El candidato presidencial republicano, Donald Trump, calificó a su posible rival demócrata, Kamala Harris, de "tonta y viciosa".

Desde que el presidente estadounidense, Joe Biden, se bajó de la candidatura por la reelección, Trump y su candidato vicepresidencial, J.D. Vance, enfilaron baterías contra Harris, quien anunció su intención de buscar la candidatura presidencial demócrata y no sólo ha logrado un cierre de filas en el partido, sino el apoyo de más delegados de los necesarios para ser la nominada, de acuerdo con encuestas de medios.

En una entrevista con el medio "The New York Post", Trump dijo que "hay dos palabras para describir a Kamala Harris: viciosa y tonta. Es una mala combinación".

Trump ahora apoda a Harris como "Kamala la risueña", en referencia a sus frecuentes carcajadas en los actos.

Por su parte, Vance arremetió contra Harris en un acto de campaña en Radford, Virginia, en el que dijo que ella es "peor" que Biden.

"La historia recordará a Joe Biden no sólo como un desertor, que lo es, sino como uno de los peores presidentes de los Estados Unidos de América. Pero, amigos míos, Kamala Harris es un millón de veces peor", señaló.

En otro acto, en Ohio, Vance se quejó de que ya no podrá debatir con Harris. "Me dijeron que iba a debatir con Kamala Harris. ¿Y ahora es Trump quien debatirá con ella? Estoy un poco molesto, para ser honesto", señaló.

Por la noche, Trump y Vance dieron una entrevista a Fox News. Allí, Trump recordó el atentado que sufrió el pasado 13 de julio en un mitin en Butler, Pennsylvania.

Cuestionado sobre cómo se siente tras recibir un rozón de bala en el oído derecho, Trump dijo: "Bien. Mucho mejor. Ya tenemos sólo pequeños vendajes, pero fue desagradable".

Trump también dijo que se negó a que lo sacaran en camilla. "Bueno, querían ponerme en una camilla. Tenían una camilla y querían ponerme en una camilla, y yo dije que no voy a ir en una camilla, porque sólo me dieron en la oreja", explicó. "Había mucha sangre. Pero lo entendí. Pensaron que me habían golpeado en otra parte... Les dije: 'Les digo que estoy bien, estoy bien. Voy a levantarme. Quiero levantarme. No me van a sacar en camilla'", recordó.