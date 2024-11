Donald Trump amenaza a México con imponer aranceles a importaciones

Este lunes, el expresidente Donald Trump y candidato republicano a la reelección amenazó a México con imponer aranceles del 25 % a todas las importaciones a menos que el gobierno frene el “embate” de migrantes a lo largo de la frontera.

En uno de sus últimos mítines, antes de las elecciones de mañana martes 5 de noviembre, ante sus simpatizantes el expresidente declaró que Estados Unidos está siendo “invadido por México”.

Dijo que ahora el país tiene un nuevo presidente, “supuestamente una muy buena mujer. No la he conocido… y voy a informarle el primer día o antes que si no detiene el ‘embate’ de criminales y drogas que entran al país, voy a inmediatamente imponer tarifas del 25 por ciento en todo lo que envíen a Estados Unidos”.

El candidato republicano aseguró a la multitud, según el medio The Hill, que su plan tiene un “100 por ciento de posibilidad de funcionar” y escalaría los aranceles periódicamente si no obtiene la respuesta deseada.

Cabe recordar que México es actualmente el principal socio comercial de Estados Unidos, algo que el expresidente López Obrador y ahora Sheinbaum han destacado.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las elecciones en Estados Unidos y su resultado?

Esta mañana, la presidente Claudia Sheinbaum afirmó que esperarán el resultado de las elecciones y decidirán hasta que se termine el proceso electoral, como hizo el presidente López Obrador quien fue de los mandatarios que más tardó en celebrar el triunfo de Joe Biden.

Sheinbaum manifestó que estarán en contacto con el próximo presidente o presidenta y destacó que han estado teniendo reuniones con empresarios sobre los beneficios del T-MEC, algo que se busca destacar con Estados Unidos.

“Su economía depende en mucho de la economía de México y como el tratado comercial beneficia a Canadá, a Estados Unidos y a México; como lo dije desde la toma de posesión, el Tratado nos complementa, no hay competencia”.