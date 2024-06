"Doña Lucha" es una mujer muy ocupada, que lo mismo está emprendiendo un negocio que elaborando el famoso licuado de Papá Antonio, o viendo su novela favorita.

Pero hoy, esta mamá luchona anda alistándose para algo muy especial, y es que a las 9:00 de la noche por Las Estrellas se estrena el programa Cash: el peso del dinero VIP, en donde competirá ni más ni menos que con la "luz de mis ojos", el buen "Albertano".

"Doña Lucha" (Mara Escalante) terminó de lavar la ropa de sus hijos y en un tiempo que se brindó habló en exclusiva con El Siglo de Torreón de dicho proyecto y de su reencuentro en TV con su heredero, además no descartó poner un negocio de gorditas laguneras.

´'Doña Lucha', ¿cómo está?

Muy bien, muy contenta. Vengo de recoger el dinerito de una tanda y acabo de lavar a mano porque así queda mejor la ropita.

´¿Cuándo viene a Torreón?

Ya tengo rato de no ir porque he andado con unas dolencias, pero ya mero voy a ir, nomás dejen que pase la ola de calor ahí en la Comarca.

´Nos hacen falta acá en La Laguna los licuados de Papá Antonio.

Siempre se los he dicho, no se vayan a la calle sin antes tomarse un licuado del Papá Antonio, así fresquito y con muchos nutrientes.

´Mientras vuelve a La Laguna, la veremos este 9 de junio por Las Estrellas con el programa Cash: el peso del dinero VIP, ¿Cómo se siente?

Ya este domingo podrán disfrutar de este programa que podrá ver toda la familia. Es divertido, entretenido. Se van a emocionar y además, ¿Quiénes creen que van a competir?, 'Doña Lucha' y mi retoño 'Albertano', la luz de mis ojos, qué dilema. No sé si ganarle, o dejarlo ganar como lo he hecho toda la vida.

´Y es que 'Albertano' ya había andado por todos lados, pero volvió con su madre, ¿No es así 'Doña Lucha'?

Así debía ser. Ya le dije que a qué se va, si todo lo tiene en casa. Ya sabe que yo le lavo, le plancho, le prendo el boiler para que se bañe, porque les voy a decir algo, a 'Albertano' le da pavor encender el boiler.

´¿Cómo será la dinámica de Cash: el peso del dinero VIP?

Competimos dos equipos de famosos, uno lo representa 'Albertano' y otro, una servidora. El que conteste bien las preguntas de temas de interés y conocimientos populares gana la bolsa, si no, lo aplasta la caja de dinero. El que gane, ese dinero se le da a una familia para que cumpla un sueño, fíjense qué bonito.

´No creemos que usted batalle porque sabe mucho.

Dicen que 'Más sabe el diablo por viejo que por diablo', pero, pues les digo, no sé si me gana la gana de ganarle porque luego siento feo por él. Luego a veces no le va bien, y es que no sabe ni dar el cambio cuando vuelve de la tienda. Igual cada vez que no triunfe será porque lo deje ganar, aunque luego no me creen y me dicen que aprenda a perder.

´¿Cash: El precio del dinero VIP tendrá invitados especiales?

Así es. Invitados e invitadas, de nombre y de moral distraída, por eso tengo que estar al pendiente porque luego son unas lagartonas que le van a andar tirando la onda a 'Albertano'. Lo único que quieren es mejorar la raza porque está muy guapo 'mijo'.

´¿Qué tiene que tener una mujer para que usted acepte que se case con 'Albertano'?

Todavía no nace la mujer que merezca a mi hijo. Tendría que ser una mujer hacendosa, trabajadora, que me ayude a alzar la casa y saque adelante a su familia, así como yo. Quiero una nuera que me lleve regalitos como un refrigerador o bien verduras como aguacate.

´Y hablando de mamá luchona, usted, no hay duda de que es una de ellas.

Pero por supuesto. He sido una mamá que ha luchado mucho para sacar adelante a mis hijos. Ningún hombre me ha ayudado, yo solita he podido salir adelante y me siento orgullosa. Si yo pude criar a mis criaturas, en verdad que no necesito a ningún hombre en mi vida.

´'Doña Lucha', usted y 'Albertano' competirán por las familias, pero no cree que las que vayan ganando se deben "mochar" con algo con usted.

Espero se acuerden de uno. Los voy a invitar a las tandas, a que pongamos un negocito porque hoy en día hay que invertir. Podemos abrir una lonchería o algo así. Es más, yo le doy consejos a Carlos Slim y vean lo bien que le va.

´Oiga igual puede poner un negocio de gorditas acá en La Laguna, ¿No cree?

Sí me gustaría. Soy muy buena con los guisos y con los negocios.

´¿Se postularía 'Doña Lucha' a un cargo político?

Puede ser. Soy una mujer emprendedora y empoderada. Igual podría ser alcaldesa de mi alcaldía.

¿De qué trata?

Cash, el peso del dinero VIP es el nuevo "game show" conducido por Héctor Sandarti, en el que dos equipos de celebridades liderados por dos capitanes, "Doña Lucha" (Mara Escalante) y "Albertano" (Ariel Miramontes), se enfrentarán para cumplir el sueño de una familia. Estrenará hoy a las 9:00 de la noche por Las Estrellas.

En este proyecto madre e hijo acompañados cada uno por cuatro famosos, competirán respondiendo preguntas de temas del mundo del espectáculo, geografía, deportes y cultura.

La contienda se divide en tres fases. En la primera los equipos deberán enfrentar tres rondas de preguntas, que les darán la posibilidad de incrementar las bolsas de dinero.

La segunda fase es un duelo de eliminación, en el que se definirá qué equipo logra avanzar a la etapa final. En la última fase, el equipo finalista enfrentará una ronda de 5 preguntas. Si logra responderlas, obtendrá un importante premio en efectivo que donará en beneficio de una familia.

En el escenario del programa se encuentran cinco imponentes cajas fuertes. En cada batalla los famosos deberán tener mucho cuidado porque cualquier error en su respuesta causará que sean "aplastados" por esas cajas y enviados al "limbo".

Los concursantes que lleguen al "limbo" ya no participarán en las siguientes fases, pero sí podrán animar a sus compañeros o molestar a los integrantes del equipo contrario.

Entre las celebridades que participarán en Cash, el peso del dinero se encuentran: David Zepeda, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Gabriel Soto, Cecilia Galliano, Marlene Favela, Emmanuel Palomares, Kimberly Dos Ramos, Gala Montes, Tania Rincón, Wendy Guevara, Raúl Araiza, Danielle Dithurbide, Paul Stanley, Livia Brito, Pancho Barraza, Mario Bautista, Kabah, JNS, Mariana Seoane, Facundo, Rodrigo Murray, Alan Tacher, Alexis Ayala, Eva Cedeño, Cynthia Urías y Julián Gil, entre otros.