Dominic se va a casa pero necesita más apoyo 

Este diario le ha dado seguimiento al caso de Dominic, un bebé que padece de Atrofia Muscular Espinal, enfermedad poco común que lo debatió entre la vida y la muerte.

Y aunque los médicos del Seguro Social le dieron una esperanza de vida de seis meses a un año, su madre Karla de Santiago, no ha perdido la esperanza y sigue en pie de lucha con la encomienda de regalarle a su pequeño hijo una mejor calidad de vida.

Por medio de un mensaje, la madre informó que todos los doctores que han analizado el caso de su hijo, coinciden en que el pequeño sólo podrá movilizarse a través de una silla de ruedas, sin embargo, la mujer fue enfática al escribir que “como mamá no se imaginan el gran dolor, pero aún así no me rindo, ya que por mi hijo se que Dios lo sacará adelante”.

Además mencionó que aunque Dominic ya está conectado a un respirador, ella no dejará de hacer hasta lo imposible para procurarle la salud que necesita, por ello, solicitó de nueva cuenta el apoyo de la ciudadanía para, primero, poder viajar a Monterrey para que su hijo sea sometido a un estudio genético que, dijo, no se realiza en Torreón.

Además, mencionó, Dominic pronto regresará a casa, lo que implicará se tenga que modificar su hogar con algunas máquinas especiales que el pequeño requiere, además de que tiene que comprar un medicamento que cuesta “muy caro”.

“En unos días nos van a mandar a la casa, pero tenemos que comprar varias máquinas así como adaptar un espacio para todas sus necesidades. No dejaré de luchar lo que quede de mi vida por mi bebé, que es un guerrero que ama está vida”.

Cabe mencionar que el medicamento que necesita el pequeño se llama Spinraza, ayuda al organismo a producir la proteína llamada supervivencia de la neurona motora, una que les falta a las personas que padecen atrofia muscular espinal. Según una consulta en internet, esta medicina puede costar más de 500 millones de dólares en el primer año de tratamiento y no está cubierto por ningún seguro.

Por esa razón, Karla de Santiago acude a la buena voluntad de la ciudadanía, para solicitar apoyo, ya sea por medio de una donación económica o en especie.

“Vengo a pedir con mucha humildad y respeto el apoyo, a ver si nos ayudan con un granito de arena. Lo que sea su voluntad [...] Estamos en el IMSS 16 en aislados urgencias ya que están remodelando el piso donde estábamos, pueden verificar los datos con conocidos médicos o venir personalmente al hospital”

El número de cuenta al que se puede depositar es el 4152314333894890 a nombre del papá de Dominic Jesús Alfonso Luna, así también se pueden donar artículos como perillas, pañales, toallas húmedas y ropa para bebé de cinco meses.

“Dios los bendiga también les pido una oración para mi bebé, que también ayudará muchísimo”, concluyó Karla.