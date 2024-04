Docentes de CNTE se unen a paro nacional

Docentes adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en La Laguna de Durango, se unieron al paro nacional para exigir la abrogación de la reforma educativa de México impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. También piden la desaparición de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), así como la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007. Rechazan las Afores y las Unidades de Medica y Actualización (UMA's) en el pago de pensiones y piden respeto absoluto a los Contratos Colectivos de Trabajo.

Ayer se realizaron movilizaciones en distintas partes del país como Ciudad de México, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán y Baja California, entre otros. Otra solicitud es el aumento salarial al sueldo base, estabilidad laboral, pago de interinatos en tiempo y forma y reinstalación de maestros y maestras.

Como parte de la movilización, el grupo de docentes laguneros se presentó ayer por la mañana en las instalaciones de la Subsecretaría de Educación con sede en el municipio de Gómez Palacio.

NEGOCIACIÓN

Hipólito Trujillo Silva, integrante de la CNTE dijo que la intención de estas manifestaciones es poder negociar con el gobierno federal las distintas problemáticas que tienen el magisterio. "Desde hace tiempo que se habían hecho mesas de negociación con el gobierno, exactamente 18 meses de negociación en años anteriores pero a raíz de la pandemia se suspendieron y se volvieron a abrir hasta este mes de abril", explicó.

Aseguró que el pasado primero de abril, la CNTE se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador para exponer todos los temas anteriores. "Se logró sentar al presidente de la República porque ya está próximo a salir, él dijo que no iba a poder resolver lo de la Ley del ISSSTE porque ya el periodo legislativo se termina pero nosotros pensamos que cuando pudo no quiso", sostuvo.

Sin embargo, indicó que se abrieron tres mesas de negociación con la Secretarías de Gobernación, y de Educación Pública así como con representantes del ISSSTE.

REPLICAN ACCIÓN

Dijo que a nivel nacional, se hizo un paro de 24 horas motivo por el cual ellos replicaron la acción en la Comarca Lagunera, aunque con una minoría de docentes.

"En La Laguna no tenemos muchos contingentes aquí, es uno de los lugares donde hemos recibido más represión, a los maestros no los dejan ni siquiera que volteen a vernos a nosotros, no les tienen permitido que nos hablen y hay mucha represión", señaló.

Trujillo Silva expuso que si la Federación no les da una respuesta favorable, podrían ampliar el paro de labores a 72 horas o de manera indefinida.

En la República Mexicana, hubo marchas de la CNTE y el magisterio llevó lonas y pancartas con leyendas de: "No urgía un tren, México necesita una mejor educación", "¡Gobierne quien gobierne los derechos se defienden!", "¡Solución a las demandas!" y "Alto a la represión administrativa y el hostigamiento del pago con cheque", entre otros. Ayer mismo se reunirían en Palacio Nacional.