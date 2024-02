su vida al

Antes los llamaban "los mineros del arte", porque casi nadie sabía de ellos, sin embargo, en la actualidad, la gente los ve, reconoce su trabajo y además los quieren, porque forman parte de su niñez o adolescencia.

Las estrellas del doblaje, Rocío Garcel y Jorge Roig visitaron El Siglo de Torreón como invitados del programa Mundo Friki que conducen Emanuel Azuara y Amy Kuy, y es que los actores estarán en La Super Con, que se desarrollará este sábado en Plaza Cuatro Caminos y el domingo en un centro comercial del Bulevar Miguel Alemán de Gómez Palacio.

Risas, lágrimas, anécdotas y emociones infinitas se desbordaron durante la transmisión, luego de que los esposos hablarán de sus personajes y de su labor en el doblaje.

"Llevo más de 65 años haciendo doblaje. Desde que empecé, a la fecha no he parado", dijo la voz de "Bulma", "Luna", "Mamá Coco", "She-ra", "Remi", "Astroboy" y muchísimos más.

"Tenemos una lista de personajes porque luego se nos olvidan. A veces llegan a las convenciones personas y nos dicen 'óigame hábleme como el papá de...' y yo pensando, '¿Cuándo hice eso?'", contó Roig entre risas.

Pero, cómo comenzó la carrera de ambos. Rocío fue la primera en contar su historia.

"Empecé a los 8 años de edad. Murió mi papá y dejó a mi mamá viuda con tres hijos. Teníamos un vecino que era estrella del doblaje, Guillermo Romano, entonces le dije que me llevara a los estudios donde trabajaba porque yo tenía que laborar para apoyar a mi mamá; muy lindo me llevó, el dueño me escuchó, y me dijo, ' tú naciste para el doblaje', y de ahí inició todo; después me metí a la escuela de Andrés Soler y luego me dieron oportunidad de estar en un grupo musical, que me permitió conocer a Jorge y desde que lo vi me enamoré de él ".

El encargado de prestar su voz a "Hordak", "Miguel Ángel" de las Tortugas Ninja, "Carlos Finster" o el señor "Miyagui" de Karate Kid informó que sus coqueteos con el doblaje arrancaron cuando él llevaba a Garcel a realizar su trabajo.

"La llevaba a los estudios y me caía bien mal sus compañeros, supongo eran celos. Un día entré y me dijeron, 'oye no vino un actor, ayúdanos a doblar un personaje', acepté y ahí quedó. A la vuelta de los años el personaje que hice, crecía mucho y se volvía importante, entonces me buscaron de nuevo para hacerlo".

Rocío se mostró orgullosa de haber hecho hablar en español a Astroboy, ya que esta serie animada se volvió un parteguas dentro del mundo del anime.

"Me hablaron y me dijeron que haría la voz de un niño precioso y era 'Astroboy', justo hace poco volví a grabar la voz del personaje para una película, es un pequeño fragmento; luego me dieron 'Katy la oruga' y mi esposo dirigió la película de 'Katy' e hizo todas las canciones", relató a Emanuel y a Amy.

En ese sentido, Jorge, quien también estudió la carrera de contaduría, dio detalles de su labor como adaptador de música en animes y otras caricaturas.

"Dios me dio ese don, voy a pecar un poco de modestia. Desde que yo era niño, oía una canción y le inventaba una letra y ahí se iba. Empezaron a darme temas de Looney Tunes o Plaza Sésamo, en éste proyecto no tenía que desvirtuar ningún mensaje porque como ustedes saben comparte enseñanzas. También hice las canciones de La Casa de los Dibujos".

Mientras la emisión continuaba, salió a relucir el tema de la caricatura Remi, de 1977, que se robó el corazón de millones de personas, pues es considerada una de las series animadas más tristes de la historia.

"Salía diario llorando y estaba embarazada. Me comentaban que no lo hiciera, pero yo decía, 'si no lloro así, la gente no me va a creer el personaje' y es que 'Remi' sufría bastante. Como amo mi trabajo, amo el doblaje, siempre he tratado de dar parte de mí, parte de mi alma, para que me recuerden con cariño", externó Rocío entre lágrimas.

Ambos lamentaron que, hoy en día, ciertas productoras incluyan a influencers o youtubers en el mundo del doblaje, quitándoles oportunidades a los verdaderos actores de doblaje.