Disputan Torneo CUT Universitario League

Se puso en marcha, el torneo de futbol 7 del CUT Universitario League, en la categoría de bachillerato en ambas ramas. La sencilla pero emotiva ceremonia de inauguración, fue encabezada por Alan Cortés Favila, director ejecutivo del Centro Universitario Trilingüe (CUT) Laguna.

De nueva cuenta, las instalaciones del Núcleo en la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) de Gómez Palacio, fungió como sede del certamen de dos días de duración.

Escuadras como las Auras del Centro de Bachillerato Técnico, Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 4 de Ciudad Lerdo, así como el 159, además del Instituto 18 de Marzo de Gómez Palacio, 6 de Octubre, EMSaD 17 de Dinamita, se dieron cita.

También toman parte el CTIS 47, los anfitriones Leones del CUT, la Preparatoria Estatal Alicia Fierro de Méndez, entre otras instituciones, luchan por el boleto a la gran final, con la presencia de visores del Club León de la Liga MX, en la figura de Armando Sánchez.

Cabe recordar que el mes pasado, se realizó la misma competencia, pero en la categoría de Secundarias, en la que tomaron alrededor de 30 escuadras de la región y el campeón recibió como estímulo, una bolsa de 10 mil pesos.

Entre las escuadras que tomaron parte, estuvieron Héroes Anónimos, Escuela Santos, la Escuela Secundaria Técnica (EST) No. 75 A, Secundaria 22 B, Rafael Ramírez Castañeda, Secundaria No. 70, Ricardo Flores Magón Vespertino, Secundaria No. 68, Técnica No. 75 B y CEFORSA.

Así como la Federal 1, Secundaria 22 A, Secundaria 52, Villa Juárez, Maria Dolores Campillo, Secundaria Río Nazas A, Vicente Balandrán Muñoz, Secundaria 80, Telesecundaria 193, Secundaria José Vasconcelos.