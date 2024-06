Disfrutan de música de Lana Del Rey con luz de velas

Entre la penumbra, cada persona que asistió el Teatro Nazas la noche del viernes fue guiada a su asiento. La experiencia del Tributo a Lana Del Rey comenzó desde su ingreso. Decenas de velas iluminaban el escenario, la voz de la neoyorkina inundaba el lugar, ya que en las bocinas sonaban sus canciones. En el piso, rosas rojas conducían a cada uno a un destino musical sin igual.

La primera llamada se dio a las 20:55 horas, diez minutos después se anunció la segunda. A las 21:16 horas comenzó la velada que los laguneros habían esperado por meses.

Cuatro músicos vestidos totalmente de blanco aparecieron en escena y tomaron su respectivo instrumento. Jimena Herrera en el violín primero; José Ruiz en el violín segundo; Ricardo Huchim en la viola y en el violonchelo Mario Tello.

Este tributo, organizado por PBK y PR Producciones representó una travesía de emociones, que transportó a los espectadores a sus momentos más románticos y dolorosos.

Deleitaron con canciones como Video Games, la cual desató la emoción de más de uno e hizo que la mayoría levantara sus teléfonos celulares para inmortalizar el momento en video.

Para las 21:34 horas se unió un instrumento más: la batería. La baterista Mafer Chi hizo suya West Coast.

Una a una, las canciones fueron presentadas por cada músico, acompañadas de una breve descripción sobre su génesis, según lo dado a conocer por Elizabeth Woolridge Grant (Lana Del Rey).

El setlist estuvo conformado por Ride, Cinnamon Girl, Dealer, Cherry y Say yes to heaven. Algunos murmuraban la letra de las canciones desde sus asientos, dejándose guiar por el sonido de los instrumentos.

Uno de los momentos emblemáticos de la velada fue cuando se remontaron al primer álbum de la cantante estadounidense, Born to die. Mafer y Jimena portaron una corona de flores como la que usa Lana en el video oficial; sin embargo, no fueron las únicas, ya que la baterista obsequió una corona a una fan del público llamada Wendy, a quien dedicaron la melodía.

Por primera vez, deleitaron con una canción que hace sentir a las mujeres bonitas, hasta cuando lloran, Pretty when you cry.

Después de hacerle un homenaje y hacer vivir a los espectadores sus melodías favoritas desde otra perspectiva, a las 22:56 anunciaron que sería la "última oportunidad para desahogarse", así que siguió Summertime sadness.

Pasadas las 23:00 horas el público los despidió con un aplauso largo; pero tenían ganas de una más, así que fueron complacidos con Young and Beautiful, dedicada especialmente a las parejas. Incluso, el público la coreó.