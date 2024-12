Dirigente de Canaco Matamoros reconoce regreso de ambulantes tras retiro

El dirigente de la Cámara de Comercio (Canaco) en Matamoros, Jesús Navarro De León, reconoció que es muy difícil retirar a los vendedores ambulantes y que se hizo una campaña hace meses para despejar las calles del centro, se volvieron a instalar.

“Estamos en pláticas todavía con el alcalde, por que tu sabes que el ambulantaje es muy difícil para poderlo regular”

El entrevistado mencionó que para que no interrumpir el transito de los peatones se les pidió a los comerciantes organizados de que se abstengan de sacar sus mercancías a las banquetas, pero manifestó que algunos le reclamaron de que mientras de que ellos si pagan impuestos no se haga algo con aquellos que solo se ponen en temporadas donde se incrementan las ventas.

“Si hay reclamos por que nos ellos dicen; me regulas a mi y espero todo el año para que llegue esta temporada que es la mejor, esperando estas ventas y no regulas a los que salen en diciembre a vender”.

Navarro De León, reiteró que han estado insistiendo al alcalde Miguel Ángel Ramírez López para que se regule el ambulantaje, que se busque un lugar para reubicarlos, ya que se entiende que es la forma de buscar el sustento de sus familias, pero que no se perjudique al comercio establecido que si paga sus impuestos, servicios y sueldos.

“Estamos hablando en el alcalde para que nos apoye, regulando a los ambulantes, no es quitarlos, solo que los reubiquen no donde no perjudiquen al establecido. En su momento si se hizo una campaña pero hay vamos de a poquito, pero se vuelven a poner y pues como en diciembre viene mas gente de fuera y el centro se pone llenísimo y no hay por donde caminar si las banquetas están invadidas y lo que queremos también es evitar un accidente”.