Directores de Gómez Palacio dejan 'plantados' a empresarios del CLIP

Los directores de Seguridad Pública y Desarrollo Económico del Municipio de Gómez Palacio, Sergio Elías Carreón y Érick Escobedo, dejaron "plantados" a los empresarios que integran el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), pues participarían en la reunión extraordinaria de este jueves.

Rodolfo Silva Rosales, presidente del CLIP, mencionó que ambos funcionarios estaban confirmado pero a la 1:00 de la madrugada enviaron un mensaje donde avisaban que no acudirían.

"Y sin dar una solución: decir, por ejemplo, si no puede ir el Desarrollo Económico, pues que vaya fulano, ¿lo aceptan o no? Es falta de respeto, no únicamente a los ciudadanos, a los organismos empresariales, nosotros pagamos los impuestos", comentó, "vamos a esperar a que nos hagan nuevamente la solicitud y pues nada más les vamos a exigir seriedad, nosotros teníamos muchos planteamientos".

Entre los asuntos que los empresarios buscaban abordar con los funcionarios municipales de Gómez Palacio, el titular del CLIP señaló que se cuestionaría por el cambio de director en la corporación, cómo la encontró el actual titular y qué planes tiene para la misma, además de la necesidad que existe en este municipio de crear una Academia de Policía.

Otro tema que quedó pendiente es conocer cuáles son las colonia más conflictivas, con mayor delincuencia, así como la estrategia que se plantea para mejorar la vigilancia en dichos sectores.

En cuanto al director de Desarrollo Económico, se cuestionaría sobre las facilidades que se otorgan a las empresas pequeñas, a las familiares, pues indicó que se tiene una gran carga de impuestos tanto en Coahuila como en Durango, por lo que se requiere de facilidades para los negocios locales.

"Presumen que llega una fábrica de Estados Unidos, otra de Inglaterra, y todo, sí, y los mexicanos estamos sufriendo un abuso enorme, terrible, de sobrecarga fiscal", expresó Silva Rosales.