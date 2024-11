Diputados preocupados por el Paquete Económico 2025 que se propuso

El Paquete Económico 2025 propuesto por el gobierno de MORENA preocupa en rubros como salud y seguridad, además de existir temor por un declive económico del país.

En ese sentido, el diputado Gerardo Aguado Gómez, comentó que lamentablemente desde el sexenio de López Obrador se viene repitiendo la práctica que ha sido común, que es la de estrangular a las entidades federativas con el recurso federalizado.

“Lamentablemente después de seis años, hoy se replica en el gobierno de Claudia Sheinbaum, han diseñado presupuestos para descentralizar prácticamente todos los recursos, ejercerlos desde la Federación a sus anchas, y esto no tiene otra connotación más que la de tener los recursos necesarios para implementar sus programas sociales”, indicó el legislador panista.

Añadió que cada mexicano en la actualidad, ya debe 140 mil pesos, por lo que vivimos en un México endeudado, y era una proyección de la que ya hablaban en Acción Nacional desde hace varios años, que se llegaría a un punto en donde se iban a ver comprometidas las finanzas del país porque no hay recurso que alcance para repartir en tantos programas sociales.

Y ellos han basado toda su política pública en programas sociales, no en obra, no en inversión, a lo mucho en algunas de sus obras faraónicas que terminan siendo caprichos del presidente, pero básicamente todo se ha ido en programas sociales para mantener a sus huestes prácticamente comprometidas con el partido en el poder, sabíamos que íbamos a llegar a este punto, yo espero que esto no sea el principio de un debacle financiero que también se viene anunciando desde hace tiempo”, sostuvo.

Advirtió que es un paquete económico que deja mucho que desear; además se tenía la esperanza de que Claudia Sheinbaum pudiera darle vuelta a la página y empezar a darle un estilo propio.

“Una responsabilidad al momento de etiquetar los recursos, pero prácticamente sigue con la dinámica y este ejercicio descarado de López obrador por descentralizar recursos”, afirmó.

Por su parte el diputado Avaro Moreira Valdés, mencionó que se tiene algunas preocupaciones, el hecho de que hayan disminuido en rubros muy importantes como el tema de salud, que es la primera preocupación de la gente, el tema de medicamentos, consultas, citas.

“Si con el presupuesto que había no se completaba y ahora que lo vemos reducido también es algo preocupante aún más, dicen que lo pasan a Bienestar, pero aún nadie sabe cómo funciona, desde que desapareció el Seguro Popular la gente a entrado a un tema que no sabe a donde acudir y sobretodo, de que está gastando mucho de lo que es el bolsillo de su familia para atender el problema de medicamentos y consultas”, expuso el legislador priista.

En el tema de seguridad, recordó que hubo una disminución, pues dicen que ahora no se va a ocupar ese presupuesto porque lo van a mandar a otro.

“Pero son rubros donde no puedes disminuir, sobretodo porque si ves al país que va en aumento en inseguridad, va en aumento en casos alarmantes de ataques, de temas de secuestro, de homicidios, es un tema que debes fortalecer, y fortalecer el presupuesto a nivel nacional y debes de regresar también fondos que habían para municipios como era el Fortaseg que ayudaban para la capacitación y dotación del equipamiento, entonces como coahuilense pues si me preocupa”, precisó.

Afirmó que el presupuesto se debe distribuir de forma justa, pues hay estados que aportan mucho y no reciben lo que aportan, hay estados que van teniendo avances en seguridad, y tal parece que se castigan en lugar de apoyarlos más para seguir fortaleciendo. “Hay estados que les meten a sus programas de salud y no reciben lo necesario, entonces en el caso de Coahuila necesitamos del apoyo”, precisó.

No obstante recordó que acaba de iniciar la presidencia, por lo que se tiene confianza en que va a ver a Coahuila de otra manera.

“Va a reconocer el esfuerzo que se hace por los coahuilenses, por los gobiernos municipales y por el estatal, y que a Coahuila le toque lo que le corresponde para seguir con los proyectos estratégicos que se tienen para seguir avanzando a como estamos”, puntualizó.

Por su parte, el diputado morenista Alberto Hurtado Vera, dijo que ve un paquete fiscal, un paquete de ingresos y egresos que prioriza el gasto social, el tema de programas sociales.

“En el tema de seguridad, cabe mencionar que como la Guardia Nacional va a manos del ejército ya no pertenece al gobierno de la República como tal, por eso baja un poco en el tema de seguridad lo que gastaba antes la Guardia Nacional, ahora lo va a absorber la Sedena”, explicó.

Sin embargo, manifestó que lo que si le preocupa es en el tema de salud, por lo que puntualizó que revisará la estrategia, pues es un tema le preocupa.

“Me interesaría ver cuál es el plan o la estrategia en materia de salud del nuevo gobierno, porque si entiendo que hubo un recorte considerable”, mencionó.

No obstante, advirtió que viene una estrategia muy fuerte en el tema de atención médica, con médicos a domicilio. “Entonces queremos ver si se va a reducir en el tema de gasto administrativo, quiero analizarlo de bien a bien porque no lo tengo a la mano, pero si me preocupa un poco el recorte en el tema de salud”, sostuvo.

Comentó que espera que se siga fortaleciendo el gasto a los que menos tienen, pero también seguir promoviendo la generación de empleo e incentivar la economía en el país, que siga llegando la inversión extranjera.

“El gobierno anterior se lució, miles de millones de dólares en el gasto en inversión directa extranjera, entonces esperemos que esto continúe para que siga llegando empleos. Nada más me quedaría pendiente analizar por qué se hicieron tantos recortes en salud pública, y ver si es un tema de qué se trata de disminuir burocracia o disminuir viáticos, pero lo que sí tengo clarísimo es que el tema de medicamentos, de fortalecer el sistema integral, si sigue cubierto”, sostuvo.

Por lo anterior sostuvo que no tiene ni la menor duda, pues sería contradictorio que un gobierno tan humanista corte el gasto a medicinas, sería algo ilógico, sin embargo estará al pendiente para revisar y analizarlo, y que a Coahuila le llegue lo que le corresponde.