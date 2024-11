Diputada Rocío Rebollo llama a erradicar la violencia contra las mujeres con su posicionamiento 'Sin Excusa'

La diputada local de Gómez Palacio, Rocío Rebollo Mendoza, presentó ante el Congreso del Estado un posicionamiento denominado “Sin Excusa”, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Como cada año, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta fecha tiene como fin prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo.

La diputada local de Gómez Palacio, Rocío Rebollo Mendoza, dijo que la lucha que enfrentan las mujeres en diferentes ámbitos es histórica y se encuentra registrada en la memoria de todas y que en muchas ocasiones las mujeres han superado desafíos y circunstancias adversas.

“Tenemos la oportunidad de realizar las mismas actividades que cualquier otro ser humano, salvo que tenemos una grandísima excepción; día con día caminamos por una delgada línea de la cual pudiéramos caer cuando el monstruo de la violencia contra la mujer tenga la complacencia de atentar contra alguna de nosotras”, aseguró.

Dijo que en el marco del mes de Noviembre, que alude a la erradicación de la violencia contra las mujeres, se debe visibilizar este fenómeno, reflexionar y actuar por la erradicación de esta problemática social.

Señaló que las mujeres han peleado por un lugar en la historia por conceptos arraigados en la sociedad, lo cual ha llevado a las mujeres “a luchar por algo que siempre hemos merecido; nuestro derecho a vivir en paz. La violencia y sus tipos son parte de la realidad que afrontamos las mujeres”

Recordó que Noviembre es conocido como el Mes Naranja, un mes para hacer llamado en activismo en la materia y llamar a la sociedad y defensores de los derechos humanos, medios de comunicación, gobiernos y organismos públicos y a todo el sistema de las naciones unidas para sensibilizar y difundir entre la población la prevención y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.

“En México, cuatro de cada 10 mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja sentimental. 8 de cada 10 no solicitó apoyo alguno ni presentó denuncia. El 28 por ciento no lo hizo porque consideró la agresión como un acto sin importancia. El 19 por ciento se abstuvo por miedo a las consecuencias y el 17 por ciento no denunció por vergüenza”, dijo Rocío Rebollo.

Mencionó que la violencia por razón de género es la que se agrava mayormente en la sociedad mexicana, siendo la que, en pocas palabras, sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres y en cualquier estrato social.

También habló de la falta de sororidad entre mujeres y casos donde las mujeres sufren bullying que viene de otra mujer, incluso en sus centros de trabajo.

Destacó que quienes se desarrollan en el sector público hacen esfuerzos diariamente hacen esfuerzos para incidir en el combate a la violencia pero que “estas acciones no trascenderán mientras que en la sociedad no cambiemos nuestras construcciones mentales, culturales e ideológicas. Debemos seguir alzando la voz”, aseguró.

Señaló la importancia de la formación de las presentes y nuevas generaciones en la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer.

La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y persistentes en la actualidad de acuerdo con la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Organización de las Naciones Unidas que define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer”.