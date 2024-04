"Dios sabe por qué hace las cosas", dijo Herley Hernández, un joven de apenas 29 años de edad, de origen hondureño, quien el pasado 26 de marzo perdió sus dos extremidades inferiores tras resbalar de la escalera del tren que pretendía subir para continuar con su viaje a Estados Unidos. Hoy solo pide el apoyo de los laguneros para poder comprar dos prótesis que le puedan devolver su independencia y así poder regresar a casa con sus padres.

Intentar retomar su viaje ya no está en sus planes, pues está consciente de su nueva condición y que su rendimiento no sería el mismo. Herley aún se recupera en el Hospital General de Gómez Palacio, ciudad donde ocurrió el accidente que le cambió la vida y que convirtió su búsqueda del llamado "sueño americano" en una pesadilla.

Pese a lo ocurrido, da gracias a Dios por este segundo regalo de vida. "Estoy muy agradecido con Dios, primeramente porque me regaló de nuevo la vida porque lamentablemente hay que tener suerte para librarla y mis ánimos están muy contentos y gracias a Dios me estoy mejorando muy bien", dijo en entrevista.

Relató que por ahora lo que más desea es que su heridas sanen para poder ser dado de alta y seguir solicitando ese apoyo que requieren para adquirir sus prótesis. Y es que, de lo contrario, regresaría a Honduras a ser esclavo de una silla de ruedas debido a la situación económica de su familia.

Es por ello que apela al buen corazón de los laguneros para reunir lo necesario para adquirir sus prótesis. "Es lo que le pido a la población lagunera: que el Señor les toque el corazón con un peso, con algo sería una gran bendición para mí, porque de peso en peso uno va haciendo y logrando los objetivos que tiene en mente. Entonces yo le ruego a ellos que todo aquel que pueda apoyarme, lo haga. que la bendición la van a recibir de arriba, no de mí, pero Dios le va a multiplicar lo que ellos donen con el corazón, se lo agradecería uno muchísimo", dijo con emoción.

El número de tarjeta que proporcionó para recibir el apoyo de los laguneros es: 4217 4701 3840 6166 Spin Oxxo.

Herley se encuentra solo en el país, pero aseguró que se ha topado con gente de buen corazón que le han tendido la mano tras su tragedia. "Muchísimas personas que tienen un corazón grandísimo, no tengo queja, la mayoría de las personas tienen un corazón noble, son muy buenas personas, que Dios me los pueda bendecir más", comentó.

Son precisamente esas personas que lo han ayudado las que lo animaron a pedir ese apoyo para poder lograr ponerse de pie nuevamente con apoyo de unas prótesis, y así regresar a casa.

Y es que si bien estaba en los planes de su padre viajar a México para poder acompañarlo en su regreso, Herley comentó que el Gobierno de Honduras no los ha apoyado brindando una visa humanitaria, y trasladarse para realizar los trámites resulta costoso por lo que espera recuperarse y poder regresar. "Eso de la visa humanitaria está bien complicada en mi país. No es muy seguro que se la den, él está luchando pero todas las puerta se le han cerrado. Pero le digo 'no se preocupe, voy a ver si puedo salir adelante'", comentó.

DEL MENSAJE

Ahora que el paso de migrantes ha ido en aumento por La Laguna, sobre todo del lado de Gómez Palacio, Herley pide que extremen sus precauciones y sobre todo, que si pretenden subir al tren, lo hagan cuando este se encuentre estacionado y no en marcha.

"La suerte no es para todos, uno no les puede decir que no lo intenten porque cada quien es dueño de su propia vida y las oportunidades se dan, lo que les recomendaría es que tengan cuidado con el tren, porque es una máquina destructora que no se va a detener por nada del mundo, que mejor traten de tomarlo cuando esté estacionado, esperen el tiempo necesario que Dios les va a ayudar y no hagan lo que yo hice".

Apoyo

Para apoyar a Herley Hernández:

* Puede transferir o depositar a la tarjeta 4217 4701 3840 6166 Spin Oxxo.

* Puede comunicarse con la señora Verónica Cepeda al 871-463-5533 para mayor información.