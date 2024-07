Dio AMLO cargo a hijo en Interoceánico

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló ayer que otorgó a su hijo Gonzalo López Beltrán un cargo honorífico para supervisar las obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Explicó que el integrante de su familia se mantuvo atento al avance de ese proyecto federal, sobre todo en lo que respecta a la construcción de infraestructura.

La designación presidencial de López Beltrán se registró a pesar de que el propio mandatario ha asegurado que la Secretaría de Marina, responsable del Corredor, cuenta con toda su confianza.

Tan sólo para este año, la Marina contó con una bolsa de más de 17 mil millones de pesos para invertir en el proyecto, que incluye el Ferrocarril del Istmo.

El Jefe del Ejecutivo habló de la participación de su hijo en el Gobierno tras ser cuestionado sobre la visita que le realizó el pasado jueves a la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

López Obrador descartó que Gonzalo se vaya a integrar al gabinete de la morenista, aseguró que no pretende participar en política y adelantó que se hará cargo de la empresa Chocolates Rocío, que fundó junto con sus hermanos Andrés y José Ramón.

"Gonzalo no, no está metido en la cuestión política. Ha ayudado como honorífico en el Interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el Gobierno. Cuando me dijo eso me sentí contentísimo", dijo.

"Se va a hacer cargo de la fábrica de chocolates que tienen él en sociedad con Andrés, y él se va a hacer cargo. Y me puse contentísimo porque. Pobres de los hijos, ¿no?, se desquitan con ellos, y tienen que padecer por lo que hacen los papás cuando nos dedicamos a estos nobles oficios".