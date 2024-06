Difieren fecha de audiencia tras amparo sobre Alerta de Género

Será hasta el mes de agosto que se celebre la audiencia entre la Fundación por la Promoción, el Desarrollo y el Empoderamiento de las Mujeres (Funprodem) y el Gobierno del Estado de Durango, por el amparo que se promovido sobre la Alerta por Violencia de Género y los supuestos actos de omisión por parte de la autoridad para atender los resolutivos dictados por Conavim.

La audiencia se celebraría este 24 de junio, sin embargo se difirió hasta principios de agosto, presuntamente por encontrarse aún en plazo, según explicó Sandra Sierra, quien promovió dicho recurso como representante de la fundación.

Será hasta el mes de agosto debido a que el Poder Judicial entrará en un proceso vacacional.

Sandra Sierra

“A mi la verdad desconocedora del tema se me hace super extraño que te citen a una audiencia y que te digan que tal fecha y que luego resulta que no se dieron cuenta que había plazos que todavía no se cumplían”, comentó.

Por otra parte, Sierra rechazó que se tengan un supuesto avance los 28 resolutivos que emitió la Conavim tras la declaratoria de alerta en noviembre de 2018, como recientemente informó el subsecretario de Gobierno, Raúl Meraz.

“Ellos tienen un resolutivo cumplido…” e incluso criticó el tiempo que les ha llevado a la autoridad conocer cómo es la forma en emitir un informe sobre los avances.

De acuerdo con Sierra, la falta de cumplimiento de estas medidas genera que no se cumpla la obligación constitucional de proteger y garantizar el derecho a una vida libre de violencia a las mujeres. Y que la dilación de los procedimientos impide que esta funcione como un mecanismo de emergencia y la necesidad de respuestas inmediatas.