Difícil panorama en Durango por recortes de participaciones federales

En conferencia de prensa, en la capital de Durango, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Durango, Mario Salazar Madera, denunció que el gobierno de la 4T ha afectado severamente a los municipios con recortes en las participaciones federales.

Señaló que en octubre se recortaron 400 millones de pesos a la entidad, situación que complica la operación y afecta la calidad de los servicios para la ciudadanía.

“Solo en octubre, Durango capital perdió 55 millones de pesos, lo que impacta directamente en los servicios que se brindan a nuestra gente”, enfatizó Salazar. El recorte para Gómez Palacio fue de 22 millones de pesos y para Lerdo de casi 10 millones de pesos.

Salazar estuvo acompañado por la Senadora Salomé Elyd Sáenz, la regidora María Elena González, y los diputados locales Gaby Vázquez, Verónica González, Maura Rodríguez, Fernando Rocha, y el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alejandro Mojica.

El diputado local, Alejandro Mojica, afirmó: “No podemos permitir que nuestros recursos sigan siendo recortados. En lo que va del año, los municipios han sufrido una reducción de mil 600 millones de pesos en participaciones, lo que les impide atender las necesidades básicas de la población”

Mojica dijo que además económicamente impactó en sus finanzas al Estado el incremento a nivel federal para los maestros “y yo no vi que el gobierno del Estado dijera ‘no maestros, a nivel estatal no les vamos a pagar. No. Aquí le entramos a la obligación y únicamente ese gasto significó más de 500 millones de pesos que no se tenían considerados por parte de la Administración Estatal”, dijo Mojica.

Mencionó que de la misma manera están con los municipios están recortando las participaciones federales asignadas.

“Y ahorita que estamos a final de año cuando se generarán muchos mayores compromisos financieros y económicos y de todos modos hay que generar el recurso para pagar los servicios que se brindan a la población, hay que tener bien el servicio de agua, el alumbrado público, la pavimentación, las áreas verdes cuidadas, y aún así ellos (el gobierno federal) dicen te quito participaciones y ya hazle como puedas”, dijo Mojica.

El diputado panista aseguró que este recorte sí es un tema muy complejo y que lo peor es que tienen conocimiento de que no va a parar ahí pues habrá mayores recortes de participaciones federales en noviembre y diciembre para los 39 municipios del estado.

“En resumen el recorte acumulado para Durango únicamente hasta el mes de octubre es de mil 600 millones de pesos en participaciones federales y si gran parte de nuestro recurso viene de participaciones federales imaginemos el grado de afectación”, dijo el diputado, quien aseguró “No mandan ni un peso de recurso extraordinario para el campo pero aparte nos recortan”.