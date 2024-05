Dickinson, la serie que debes ver si te gusta Bridgerton

En este punto, muchos usuarios de Netflix ya vieron Bridgerton, pues desde que estrenó la primera parte de su tercera temporada el pasado 16 de mayo, este drama de época ha logrado cautivar a millones en todo el mundo.

La serie creada por Shonda Rhimes, y basada en los libros del mismo nombre de Julia Quinn, se ha convertido en la favorita de millones en todo el mundo, cautivando al público de todas las edades, aunque han sido los jóvenes y adolescentes principalmente quienes se enamoraron de los personajes.

En esta tercera temporada los fans de Bridgerton se enfrentan con el romance de Penelope Featherington y Colin Bridgerton, interpretados por Luke Newton y Nicola Coughlan.

Para conocer el desenlace de su historia de amor habrá que esperar hasta el 13 de junio, ya que la temporada llegó en dos partes, estrenando una tanda de cuatro episodios, para luego estrenar los restantes.

Si eres muy fan de Bridgerton, y ya viste todos los episodios, así como el spin-off Queen Charlotte, existe otra serie que seguro va a fascinarte.

El romance y las historias de época son de los contenidos favoritos en cine y televisión, propuesta que no solamente se ha visto en Brigerton, sino también en otras producciones basadas en libros de Jane Austen como Orgullo y Prejuicio (2005), Persuasión (2022) y Emma (2023), así también en dramas de televisión como Outlander (2014-presente) de Starz, The Gilded Age (2022-presente) de HBO, The Crown de Netflix y La cocinera de Castamar (2021), también del gigante rojo del “streaming”.

Sin embargo, la plataforma Apple TV+ tiene su propia serie que combina a la perfección el romance y la época.

La serie a la que nos referimos es Dickinson, una serie estadounidense que combina el drama y la comedia, la cual plasma la vida de la poetisa Emily Dickinson, esta historia fue creada por Alena Smith.

Dickinson es protagonizada por Hailee Steinfeld, quien a vida a Emily Dickinson.

Esta opción es excelente para pasar el rato mientras esperas los restantes episodios de Bridgerton, ya que cuenta solamente con 30 episodios con una duración cercana a la media hora.

¿De qué trata Dickinson?

La serie Dickinson trata sobre la era de Emily Dickinson, se centra en sus relaciones personales con su familia, amigos y la sociedad.

En esta historia se exploran temas como los roles de género, la identidad sexual y la expresión artística, mientras que ofrece una visión sobre el clima cultural y político de la época.

La serie se destaca por el uso de anacronismos, así como la incorporación de lenguaje, música y referencias modernas en su descripción de eventos y personajes históricos, dándole un sello único de ficción.

¿Quiénes actúan?

Además de Hailee Steinfeld, Anna Baryshnikov, Ella Hunt, Jane Krakowski, Toby Huss, Amanda Warren, Chinaza Uche, Wiz Khalifa, Darle Hunt, Gus Birney, Ayo Edebiri, entre otros.