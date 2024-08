Día Mundial del Kpop: Estos son los 5 grupos más populares

El Kpop nació en la década de 1980 como una abreviatura para designar la música popular de Corea del Sur, abarcando todo el espectro de la música contemporánea del país.

Existen muchas bandas de este género, pero solo algunas han logrado tener el máximo reconocimiento y presencia en las listas de música de todo el mundo, por eso te traemos las cinco bandas más populares en el mundo del kpop.

5. EXO

EXO es una boy band de K-pop bajo la gestión de SM Entertainment, que debutó en 2012 con el video musical "MAMA". Desde entonces, ha sido reconocida como una de las agrupaciones más destacadas y exitosas de la tercera generación del K-pop.

4. Twice

Desde su debut en 2015, TWICE ha logrado captar un notable número de seguidores y establecer récords tanto en Corea del Sur como a nivel global. Su estilo variado y adaptable ha dado lugar a éxitos como "Cheer Up", "The Feels" y "Talk That Talk", que se han convertido en auténticos himnos del K-pop. Con un enfoque en la creatividad, la innovación y el entretenimiento, TWICE ha demostrado ser mucho más que un simple grupo musical.

3. Stray Kids

Stray Kids está integrado por ocho miembros: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. Inicialmente, el grupo contaba con un noveno integrante, Woojin, quien dejó Stray Kids en 2019 debido a razones personales que no se han divulgado.

En este 2024, los vimos en la alfombra roja de la Met Gala, siendo el primer y único grupo

2. Blackpink

BLACKPINK es un grupo de K-pop debutado en 2016 bajo la firma YG Entertainment. El grupo está compuesto por dos surcoreanas, Jisoo y Jennie; una australiana de ascendencia coreana, Rosé; y Lisa, originaria de Tailandia, quien se destaca como la miembro con más seguidores en Instagram, alcanzando los 35 millones.

1. BTS

Este grupo ha elevado el Kpop a un nivel sin precedentes con su música innovadora, logrando ser el primer y único grupo de este género en recibir una nominación a los premios Grammy. RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook debutaron como grupo en 2013 bajo la empresa Big Hit, que en aquel entonces no figuraba como una de las más poderosas del entretenimiento coreano, y ahora se han convertido en la banda más exitosa del kpop.