Día Mundial del Donante de Sangre: ¿Qué necesito y dónde puedo donar?

Este viernes se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, bajo el lema "Celebrando 20 años de donaciones, ¡Gracias, donantes de sangre!", con el cual se insiste en generar conciencia entre la población acerca de la donación altruista de este vital componente, a fin de contar con las unidades necesarias para responder en los casos que se requiera.

Con la donación de una persona pueden obtenerse hasta 455 mililitros de sangre y de ella se pueden beneficiar de dos a cuatro pacientes. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coahuila recalcó que la sangre es un tejido que sólo se puede remplazar a través de la donación y que no se puede sustituir con otra sustancia.

Por ello es importante la participación de la derechohabiencia para transfundir a pacientes con enfermedades crónicas que las requieren periódicamente, pacientes con cáncer o anemias, personas que estén programadas para una cirugía o trasplante o aquellas que requieran de una operación de emergencia a causa de algún accidente, quemadura o hemorragia.

La institución extendió una invitación a la ciudadanía a que participen en la donación altruista, acudiendo a los hospitales que cuentan con Banco de Sangre en la entidad; uno de ellos es el que se encuentra ubicado en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 de Torreón. El resto se localiza en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 de Saltillo; el HGZ No. 11 de Piedras Negras; el HGZ No. 7 de Monclova y el HGZ No. 24 de Nueva Rosita.

¿Qué se necesita para donar sangre?

Para donar sangre se requiere tener entre 18 a 65 años, pesar más de 50 kilos, evitar consumir alimentos con grasa 24 horas antes de la donación, ayuno mínimo de 4 horas, durante este tiempo solo ingerir jugos, frutas (excepto plátano, mamey y aguacate), té, café solo e hidratarse; no exceder más de 8 horas de ayuno.

Además, no haber estado enfermo de gripe, tos, síntomas relacionados a la enfermedad por COVID-19, diarrea o infección dental en los últimos 14 días.

No haber tomado medicamentos en los últimos 5 días o estado en tratamiento de endodoncia, acupuntura o haberse practicado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses y no haber sido operado en los últimos 6 meses. Si usted requiere mayor información, puede ingresar al portal de internet https://www.imss. gob.mx/bancodesangre