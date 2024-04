Día del Niño 2024: la omisión de cuidados a menores, el mayor problema en La Laguna

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, comúnmente conocida como Pronnif, es una entidad autónoma encargada de restituir los derechos de los menores de edad en la región laguna. La procuradora, Estrella Cardona Belmares, indicó que, aunque persisten los problemas, se ha avanzado en la defensa y reestructuración de derechos de los menores.

Pronnif trabaja con 3 policías investigadores adscritos a la Fiscalía, especializados en la infancia, 4 abogadas, 2 trabajadoras sociales y 2 psicólogas, sin embargo. No son elementos suficientes para atender la alta demanda, pues abarca toda la Región Laguna que se extiende por Viesca, Matamoros, Torreón, Francisco I Madero, San Pedro entre otros poblados.

Destacó la importancia de desmitificar la labor de la Pronnif y aclarar malentendidos sobre su papel en la comunidad. La Procuraduría opera como una autoridad administrativa descentralizada, independiente tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial. Su enfoque se centra en la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, a través de diagnósticos de vulneración de derechos que preceden a cualquier intervención.

La procuradora explicó que Pronnif no actúa como primer respondedor en emergencias, exceptuando el abuso sexual, sino que coordina con la Seguridad Pública y otras instituciones para abordar situaciones de riesgo.

Cardona negó que haya un alza en denuncia o incidencias en menores, asegura que más bien existe una mayor información respecto a lo que es la violencia a los menores y adolescentes, lo que favorece la denuncia.

"No es que haya un alza de denuncias ni que violenten más a los niños ahora que antes, pero actualmente no le puedes dar una nalgada a un niño, es un correctivo inadecuado. Hay más información en cuanto a la denuncia. Hay más cultura, los niños ya saben que pueden denunciar. La gente ya sabe que puede denunciar, que la violencia sexual, física, psicológica no está bien y que hay una institución que los va a proteger.

"Nosotros somos los abogados de los niños, niñas y adolescentes. No queremos transgredirles derechos. Uno de sus derechos es vivir en familia y no quitamos niños a capricho, ni de las abogadas, ni mío, sino por el hecho de que detectamos una situación de vulnerabilidad.

"El niño lo violentó si lo dejó solo. Sí, consumí (drogas) adelante de él. Ya cuando se emite una medida especial de protección es porque definitivamente ese niño está muy vulnerado y está peor con su familia".

La omisión es la mayor incidencia

Sobre la cifra exacta de afectados o de casos que se atienden no se dieron datos exactos. Sin embargo, aclaró que la omisión es el mayor problema en la región, seguido de las adicciones.

"En general, el reporte más grande, o de lo que más incidencias hay, es de omisiones de cuidados. La omisión de cuidado abarca muchos temas. Si hay violencia, hay abandono por parte de los padres. Hay un factor muy importante actualmente, que son las adicciones. Hay un consumo elevado de cristal e incluso alcoholismo, (en menores) es una consecuencia de la omisión, del abandono, de violencia”.

La omisión, según la procuradora, abarca desde dejar un niño solo en casa, tener un domicilio muy sucio, hasta que no se atiendan las condiciones psicológicas.

”A veces nos topamos con papás tan permisivos u ocupados. Que no le dan prioridad a la atención psicológica a los niños, niñas y adolescentes y desde ahí podemos trabajar en una omisión. Que les den todo no quiere decir que los están atendiendo y que están siendo buenos cuidadores. Lo minimiza mucha gente y la mucha gente también se ofende cuando los mandamos a citar por qué dicen eso, 'le doy todo. Mi casa está limpia, va a la escuela, va a colegio', pero no los has atendido psicológicamente".

Resalta que la desintegración familiar, la violencia familiar o simplemente la separación de los padres puede exponer a los menores a quedarse solos, ya que las madres se ven obligadas a salir adelante, sin una red de apoyo favorable o que en algunas ocasiones colocan como cuidadores a los niños más grandes de otros menores.

Restituir su derecho a vivir en familia

Pronnif acompañada de otras instituciones, como el DIF y el Centro de Integración Juvenil, busca dar prevención a los delitos cometidos

"Principalmente que sepan que hay una vulneración de derechos, porque al final del día el tema, es protegerlos y cuidarlos y no vulnerarlos.

"Es más fácil para la institución tratar de restablecer los derechos que quitárselo. Claro que aunque se le restituyen muchos derechos en el albergue, no está el derecho a vivir en familia y nunca van a estar mejor en otro lado que con su mamá y su papá, si es que estuvieran en buenas condiciones. O si hay una abuelita, tía o prima que quiera apoyamos.

Trabajo

La institución trabaja en coordinación con diferentes organizaciones de seguridad como la Fiscalía, Seguridad Pública, 911, hospitales, Secretaría de Educación, entre otros.

"Derivado de este reporte, nosotros empezamos a hacer un diagnóstico de vulneración de derechos, partiendo desde la investigación de la policía especializada que se encuentra aquí con la procuraduría. Realizamos una visita domiciliaria, visitas de campo a ver cómo se comportan dependiendo de la situación. Acudimos al domicilio, verificamos las condiciones, verificamos las referencias vecinales". La procuradora recalca que "jamás entra a reventar un domicilio, jamás entra sin permiso de nadie, a menos de que haya una situación de riesgo que tengamos a la vista como cualquier corporación debería hacerlo."

Además, se enfatizó en que la Pronnif no interviene en los hogares sin permiso, salvo en casos de emergencia evidente.

El diagnóstico de vulneración de derechos es llevado a cabo por un equipo multidisciplinario que incluye policía especializada, trabajadores sociales, abogados y psicólogos. Este proceso implica investigaciones exhaustivas que pueden derivar en medidas administrativas para proteger al menor, como el resguardo residencial o convenios de buen cuidado con familiares.

Cardona enfatiza que la seguridad de nuestros niños es responsabilidad de todos. No nada más de sus papás, desde la maestra, desde los compañeros, desde los amigos, desde los papás, obviamente desde la familia. La seguridad, la protección y la restitución de los derechos es trabajo de todos.