Detrás de grandes

"Inolvidable, así me dicen y no son flores"… cantaba Jenni Rivera en el 2007, año en que el tema Inolvidable vio la luz. Desde entonces y a la fecha, la voz de la "Diva de la Banda" se sigue escuchando en sinfín de fiestas y recintos, las personas la siguen interpretando en el karaoke y algunos no sabían que la composición fue fruto de Espinoza Paz.

Así como este caso hay varios más, donde famosos cantantes compusieron para otros y se convirtieron en éxitos.

Indudablemente la música forma parte del día a día del ser humano, de manera directa o indirecta. Según el último informe de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) una persona escuchó una media de 20.7 horas de melodías a la semana en 2023.

Derivado de esta relevancia y a que 5 de cada 10 laguneros, encuestados el 22 de abril por esta casa editora, confesaron desconocer quién compuso su canción favorita, en esta ocasión pasamos el reflector de los cantantes a los compositores.