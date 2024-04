Detienen al policía acusado de asesinar al normalista Yanqui Kothan de Ayotzinapa

El Ejército de México detuvo este miércoles al policía de Guerrero, estado del sur del país, que está acusado de asesinar a Yanqui Kothan Gómez, estudiante de la normal de Ayotzinapa, un hecho que ha desatado protestas, como los disturbios ocurridos el lunes en el sur del país.

"Hoy en la madrugada se detuvo al policía que asesinó al joven de Ayotzinapa, ya están todos los que participaron presos, estaba en un rancho guardado, protegido, se está haciendo la investigación", anunció el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina.

Según una presentación que exhibió el mandatario, militares y elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron al oficial, identificado como David 'N', en el municipio de Tixtla, donde también localizaron un revólver y dos escopetas.

El agente está acusado de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa en contra de Gómez.

Por ese hecho, ya hay dos policías estatales procesados por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Gómez murió el 7 de marzo en un retén de la policía de Guerrero cerca de Chilpancingo, capital estatal, donde las autoridades primero aseguraron que el joven y un compañero que resultó herido portaban armas y drogas, además de estar ebrios, lo que el presidente desmintió.

“Cuando se dan a conocer estos hechos, (la versión) era que los muchachos habían disparado y que en respuesta la policía había asesinado al joven de Ayotzinapa, y que incluso tenían armas y drogas, y no aceptamos ese primer informe, y se investigó, y se llegó a la verdad", comentó López Obrador.

El asesinato agudizó las protestas de los estudiantes de Ayotzinapa, que se han incrementado rumbo a las elecciones del 2 de junio, pues acusan a López Obrador de proteger a militares involucrados en la desaparición de los 43 jóvenes de la escuela en septiembre de 2014 y de no resolver el caso.

Apenas el lunes pasado, los estudiantes vandalizaron las instalaciones del Gobierno de Guerrero, e incendiaron al menos nueve vehículos, al cumplirse un mes del asesinato de su compañero Gómez.

López Obrador defendió este miércoles que en su gobierno "no son iguales" a los anteriores, pero pidió calma a los habitantes de Guerrero porque "hay muchos intereses que están actuando en esa región y no todos tienen el propósito de que haya justicia o no todos buscan que se actúe con justicia".