Detienen a migrante tras quemar viva a mujer en el Metro de Nueva York

Un hombre de nacionalidad Guatemalteca fue detenido durante la tarde del domingo en Nueva York, luego de ser acusado de quemar a viva a una mujer en un vagón del Metro, según detalló la policía de dicha ciudad.

De acuerdo a los primeros reportes y la información compartida por la cadena de televisión ABC7, el detenido es un ciudadano de Guatemala de 33 años identificado como Sebastián Zapeta, quien llevaba 'varios años' residiendo en Estados Unidos.

El crimen ocurrió durante la mañana del domingo, cuando cámaras de seguridad captaron el momento en el que Zapeta se acerca a la mujer que dormía en el vagón del Metro y le prende fuego a sus ropas. Las llamas envolvieron en segundos a la víctima.

Mujer muere quemada en el Metro de Nueva York (ESPECIAL)

Al momento se desconoce la identidad de la víctima, debido a que su cuerpo resultó 'totalmente calcinado' y fue imposible su reconocimiento, según detalló la policía.

Un video que circula en redes muestra al migrante observar desde afuera del vagón como su víctima arde hasta la muerte , imágenes que han causado gran indignación entre el público.

Además, hay otro video en el que se observa al detenido tratar de avivar las llamas mientras la mujer se quema.

"Es uno de los crímenes más depravados que una persona puede cometer", dijo la comisionada de Policía, Jessica Tisch, que dio los detalles de la agresión mortal.

"Cuando el tren entraba en la estación (de Coney Island, sur de la ciudad), el sospechoso caminó tranquilamente hacia la víctima, que se encontraba sentada al fondo de un vagón, y utilizó lo que creemos era un mechero para encender la ropa de la víctima, que quedó envuelta (en llamas) en cuestión de segundos", dijo Tisch en rueda de prensa.

El migrante, Sebastián Zapeta, fue detenido en otra estación del Metro de la ciudad.

Luego de su detención, las autoridades confirmaron que Zepeta ingresó ilegalmente a Estados Unidos desde Guatemala en 2018, mismo año en el que fue deportado.

Regresó a Estados Unidos en una fecha imprecisa tras esa deportación y estuvo residiendo en "varios albergues" municipales en Nueva York, aprovechando que la ciudad tiene una de las mayores redes públicas de albergues del país y que una ley de hace medio siglo obliga a la ciudad a no dejar a nadie sin techo.

El crimen se produce en un momento de tensión por la cuestión migratoria, después de que el presidente electo, Donald Trump , haya asociado durante la pasada campaña electoral a los emigrantes indocumentados con el aumento de la criminalidad en el país, sin aportar pruebas que lo demuestren.

Indignación en redes

La indignación ante el crimen no se ha hecho esperar, pero no sólo contra el sospechoso de prenderle fuego a la mujer, sino hacia aquellos que se encontraban presentes, pues señalan en comentarios que 'se aseguraron de captar el hecho en video, pero no de auxiliar a la víctima'.