Detienen a maestra de La Laguna por venta de plazas y la liberan tras llegar a acuerdo

Por el delito de obtención de beneficios por tráfico de influencias, fue detenida una maestra de educación preescolar originaria del municipio de Matamoros, a quien se le acusó de vender una plaza magisterial, por la cual cobró 135 mil pesos.

La delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado confirmó que el pasado martes 27 de agosto se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Emma Esmeralda “N” por dicho delito. En la audiencia inicial, las partes involucradas convinieron un acuerdo reparatorio diferido, siendo aprobado por el Juez de la causa y decretó su libertad. Se dio a conocer que el proceso continúa abierto, hasta en tanto se realice el último pago.

Arturo Díaz González, secretario general de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación (SNTE) en La Laguna comentó que la docente fue detenida una vez que no acató las comparecencias y que la denuncia se presentó hace más de un año por parte de otra maestra que buscaba una clave para su hijo. Mencionó que Emma Esmeralda formaba parte de las planillas que compitieron en la elección por la Directiva de la Sección 35 en la región Lagunera, celebrada el pasado 9 de diciembre de 2022.

Díaz González aseguró que en su gestión no hay ninguna denuncia presentada por venta fraudulenta de plazas y afirmó que “nosotros no tenemos ninguna denuncia hasta el momento en nuestra gestión, no vamos a permitir que alguien les de dinero, inclusive y ni siquiera para un cambio o para una permuta, es algo que está fuera de todo contexto de la ley, eso es corrupción y no se permite. Mucha gente viene y nos da la queja a nosotros pero nosotros no somos la instancia, tiene que ir a las instancias correspondientes y poner la denuncia”.

En julio de este año, el líder sindical dijo que tenían identificados alrededor de 400 casos de venta fraudulenta de plazas para maestros y maestras que se dieron en la pasada gestión de la sección 35 del SNTE y que se ofertaron entre 100 y 250 mil pesos. En esa ocasión, comentó que contaban con algunas copias de más de 50 denuncias que han presentado las personas afectadas ante las autoridades correspondientes. El secretario general comentó que su administración no responderá por la venta de plazas que se realizaron en la gestión pasada e insistió en que las personas afectadas tendrán que acudir a presentar su denuncia.

Entregan orden de presentación falsa

El maestro Díaz González comentó que en recientes días tuvieron conocimiento de otro caso en el que incluso, la persona a la que se le vendió la plaza, recibió una orden de presentación, firmada y sellada supuestamente por la Secretaría de Educación del estado en la cual se le pedía que acudiera a la escuela secundaria técnica No. 75 de Torreón para desempeñarse como prefecto. En el falso documento, fechado el 22 de marzo de 2022 en Saltillo, Coahuila que fue entregado por la persona que cometió el fraude, le indicaban que el tipo de movimiento era una transferencia de plaza así como el nombre de la persona a la que sustituiría.

La orden de presentación decía: “Este documento autoriza su ingreso al Centro de Trabajo en los términos que se indican. De acuerdo a la normatividad vigente, cualquier cambio de adscripción debe ser previamente autorizado a través de Oficio de Presentación debidamente emitido por la Dirección General de Relaciones Laborales. Presentarse de inmediato ante la Dirección del nivel educativo correspondiente, a fin de recibir instrucciones de las funciones a realizar”.