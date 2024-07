Detienen a extesorero de Gómez Palacio

Luego de una movilización de elementos de la Guardia Nacional en el aeropuerto de Torreón, fue detenido el extesorero municipal y exsíndico municipal de Gómez Palacio, Cuauhtémoc NN, a las 10:05 de la mañana de ayer jueves 11 de julio.

El Siglo de Torreón confirmó la detención con diferentes fuentes competentes, no obstante, hasta el cierre de esta edición la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Delegación Laguna I no había emitido información oficial al respecto y hasta las 16:00 horas de este jueves no se tenía la confirmación de que hubiera sido puesto a disposición del Ministerio Público local, algo que de acuerdo al protocolo debió ocurrir de forma inmediata.

Lo anterior porque además quedó plasmado en el Registro Nacional de Detenciones que sería trasladado por elementos de la Guardia Nacional del aeropuerto a la Fiscalía General del Estado, Región Laguna I, del periférico.

La exalcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, se presentó en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Coahuila este mismo día después de la detención.

El Siglo de Torreón intentó contactarse con la expresidenta para conocer su versión de los hechos así como su postura al respecto, puesto que Cuauhtémoc es uno de sus mas cercanos colaboradores pero hasta el momento no ha sido posible esta comunicación.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones el extesorero municipal vestía , al momento de la detención, pantalón color negro, camisa azul con blanco a cuadros de manga larga y zapatos negros. Su paradero, según se plasma en la ficha del registro, sería la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

No se menciona en la ficha si la detención obedece alguna orden de aprehensión en su contra o por la comisión de algún otro delito.