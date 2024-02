Detenido, proyecto de vigilancia en Cañón

Detenido es como se encuentra el proyecto de las casetas móviles con las que se contarían para la vigilancia del área natural protegida del Cañón de Fernández, para evitar la presencia de vehículos tipo "razer", tras la declaratoria federal de una nueva zona natural protegida en el estado de Durango por parte de la Federación.

El 8 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto mediante el cual se declara Área Natural Protegida, con la categoría de área de protección de recursos naturales en el área que comprende las áreas naturales protegidas ya existentes del Cañón de Fernández y la Sierra del Sarnoso, abarcando una superficie total de 172 mil 924 hectáreas.

De acuerdo con Javier Franco Garza, subsecretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente, esta situación cambia todo el tema de las casetas debido a que tendría que participar la Federación.

"Tenemos un proyecto que todavía lo están ejercitando, yo creo que no deben tardar en tener respuesta. Sin embargo, ahorita la situación cambia por el tema de la declaratoria federal, entonces ahorita lo único que estamos esperando es un convenio de colaboración entre las autoridades estatales y federales, para llegar a un convenio en cuanto a los manejos o cómo debe ser la administración y todos los pormenores del programa de manejo que deban aplicar", detalló.

Franco Garza dijo que aún no ha manifestado el Gobierno federal de cuánto podría ser su participación. "Ahorita no nos han manifestado de cuánto serían los montos, sin embargo, ya tendremos que trabajar en conjunto, toda vez que mientras no salga el programa de manejo, nosotros seguimos siendo los responsables del área natural protegida Cañón de Fernández", aclaró.

El subsecretario reconoció que dentro del proyecto se tiene contemplado atender tres puntos, que son las entradas de mayor flujo a esta área natural protegida del Cañón de Fernández: una en el paraje de Santa Anita, una en Sapioriz y otra por el lado de la presa Francisco Zarco.

En el mes de julio, el funcionario estatal detalló que se tenía un proveedor con sede en Guadalajara y que cada caseta tiene un costo que oscila entre los 79 mil a 83 mil pesos ya con la instalación, y que el proyecto estaría a cargo de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del gobierno de Durango, que tiene convenio con el Municipio de Lerdo. "Ya está totalmente autorizado", comentó en ese momento.