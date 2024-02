Detallan cómo ocurrió el infarto de Ricardo Casares

Esta mañana previo a comenzar con la transmisión del show matutino Venga la Alegría, el conductor Ricardo Casares sufrió un ataque cardiaco, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital.

Fue Patto Borguetti quien detalló para los micrófonos de Ventaneando como ocurrieron los hechos.

"Veo que viene saliendo del foro, se cruza, pensé que se había tropezado o algo porque se venía como agarrando el pecho y se sienta ahí, en esa banquita que está ahí, y qué raro, me llamó la atención porque estaba como quejándose y dije qué pasó. 'Me dijo, me duele el pecho'".

"Lo agarré y le dije: ¿llamo a una ambulancia?, me dijo: sí. Cuando están pasando los datos de la ambulancia le dije, '¿sabes qué?, mejor te llevo yo al hospital' "

Sin embargo, detalla que los de producción lo llevaron al hospital en un auto particular.

Por otro lado, el padre del conductor detalló que:

"Ricardo tuvo un infarto producto de una arteria coronaria que se le tapó, le hicieron un procedimiento quirúrgico"

"Gracias a dios, los resultados son cien por ciento positivos", señala.

Destaca que el diagnóstico para el conductor es favorable.