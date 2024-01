Después de 21 días, Lerdo espera la llegada de Agua Saludable

A 21 días de la inauguración de la primera etapa del proyecto de Agua Saludable para La Laguna (ASL), en Lerdo, las autoridades municipales informaron que estaban en espera a que el vital líquido pudiera llegar este jueves pasado a Lerdo.

La zona donde se encuentra la planta potabilizadora es cercana al cerro de San Jacinto, es decir, unos 32 kilómetros de distancia de la cabecera municipal, y aunque el pasado 21 de diciembre la primer etapa, que nace en Lerdo, fue inaugurada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el agua -que se habría potabilizado en estos 21 días- aún no llegaba hasta ayer por la mañana a la red pública de Lerdo, ni al Sistema San Fernando del cual se abastece la ciudad y se ubica cerca de Raymundo a la salida de Lerdo.

La primera etapa de ASL consiste en dotar de agua libre de arsénico (o al menos dentro de norma y apta para consumo humano) proveniente de las presas, luego de potabilizarla, a los municipios de Lerdo, Gómez Palacio y Torreón.

El alcalde Homero Martínez Cabrera, informó que el director del Sapal, Ignacio Ramírez, ya tuvo una reunión con el responsable de la Conagua en la región, Aarón Fuentes, y que ya fue entregado el dictamen de laboratorio presentado por la Comisión Nacional del Agua, que indica que el agua de la potabilizadora cumple con los lineamientos para ser conducida a través de la red pública de Lerdo.

Por lo tanto, dijo, el Sapal estará en condiciones de hacer las maniobras para recibir el vital líquido durante el transcurso del pasado jueves 11 de enero.

"Tengo entendido que en el transcurso del día, ahí 'Nacho' (el gerente del Sapal) habrá de hacer las maniobras necesarias para poder introducir al municipio el agua tan esperada, el agua saludable", dijo ayer el alcalde, quien comentó: "Creemos que hoy (ayer jueves) en la tarde-noche debiera estar corriendo el agua".

LA VISITA DEL PRESIDENTE

¿Entonces a qué vino el presidente de la República?, preguntó El Siglo de Torreón al alcalde al ser una de las principales interrogantes de la población, debido a que el "agua saludable" sigue sin llegar a Lerdo y hasta ayer por la mañana, la ciudad seguía abasteciéndose con los pozos de agua potable preexistentes.

Como se informó con oportunidad, en dicha visita se presentó a los asistentes al evento del presidente -con motivo de la entrega de la primer etapa- un video mediante el cual se anunció el arranque, lo que generó suspicacias.

"Él le abrió lo que ya se tenía, el agua potabilizándose. Obviamente ustedes saben lo que conlleva. No es lo mismo agarrar el agua de la presa y ahí va a la tubería. Se están haciendo los tratamientos. Los químicos", explicó el alcalde de Lerdo.

-¿Se tarda más de 3 semanas en limpiarse el agua en la potabilizadora? ¿Qué tan sucia puede venir de la Cuenca?

"Yo la verdad desconozco el tema técnico. Yo espero que hoy llegue el agua a la tubería y eso nos ayude a parar más pozos y que eso represente ahorros para el Municipio", dijo el alcalde.

El edil aseguró que será personal del Sapal el que estará a cargo de verificar los macromedidores a través de los cuales se contará el agua que ingrese a Lerdo.

AÚN SIN DEFINIR TARIFA

En cuanto a la tarifa que se habrá de cobrar a Lerdo no hay nada en firme, dijo el alcalde Homero Martínez, y aseguró que las tarifas que se han dado a conocer a la opinión pública son especulaciones porque no tienen nada oficial.

"Todavía no tenemos un dato oficial. Ha habido especulaciones. No hay un documento que diga en cuanto va a quedar", aseguró, por lo cual informó que no puede aún establecer si habrá o no el impacto que tendrá dicha tarifa en las finanzas municipales.

El edil también confirmó que aún se desconoce cuándo habrán de recibir el recurso federal necesario y prometido a los municipios hace dos años para mejorar las líneas de conducción del municipio, recurso que forma parte del proyecto original de ASL.

Agregó que se requiere un recurso extraordinario de aproximadamente 120 millones de pesos en el caso de Lerdo, que permitiría mejorar la eficiencia de la red general de agua, ya que actualmente se desperdicia hasta el 50 por ciento del vital líquido.

El agua -que se habría potabilizado en estos 21 días- aún no llega a la red pública y no sólo a la zona urbana de Lerdo, sino que no ha llegado tampoco al Sistema San Fernando.