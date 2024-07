Despedidos 'por desfalco' en Hospital Nuevo de Gómez, sin citatorio de autoridades

En distintos periodos, Elizabeth y Jesús fueron despedidos del Hospital Nuevo de Gómez Palacio por una presunta falta de probidad y honradez; según su narración, cuando causaron baja les dijeron que había sido por “un desfalco millonario” pero dicen que nunca han recibido algún citatorio de parte de las autoridades judiciales.

Ambos ocupaban plazas provisionales reservadas con funciones de apoyo administrativo en salud A-01 y estaban en el área de Almacén; ella como capturista, él como repartidor. Elizabeth todos los días se trasladaba a su centro de trabajo en un autobús del transporte público y Jesús, hasta la fecha se moviliza en su bicicleta.

“Mi compañero y yo estábamos en el área de Almacén, nosotros contábamos con la base reservada, yo ya tenía cuatro años, y de repente llega Contraloría de Durango y nos cierra el almacén, nos quita las llaves y me dicen que estoy a disposición de Recursos Humanos.

A la siguiente semana, nos dicen que nos iban a reubicar, a mí me dejan en el almacén sola, estuve descargando un camión, mi compañero estaba de vacaciones, descargué el camión de los insumos y estuve surtiendo todo el hospital, eso fue a mediados de diciembre del año pasado y a mediados de enero, llegan y me dan un oficio por falta de honradez y probidad. Les pido una explicación y me dicen que en el almacén se maneja un desfalco millonario, pero yo era la capturista, mi compañero el repartidor, ¿cómo?, ¿acusarnos de un robo para quitarnos una base?, ya tomamos cartas en el asunto, esperamos una respuesta, una solución porque nos dejaron en la nada, nos quitaron el empleo”, dijo la señora Elizabeth. Según la versión de estas personas, fue Gerardo Hernández, entonces jefe de Recursos Humanos y ahora administrador del hospital quien presuntamente les informó del motivo de la baja. Además, señalaron que en la actualidad, el funcionario supuestamente tiene a familiares directos y amistades ocupando puestos en el almacén.