Desnivel 5 de Mayo no terminará en Marzo

Durante la sesión de Cabildo de este jueves en Gómez Palacio, el regidor de Morena, Armando Navarro, aseguró que la obra del desnivel 5 de Mayo no concluirá para los meses de marzo o abril, como el gobernador Esteban Villegas había asegurado y también dijo que la última vez que habló con él hizo un gesto de desagrado, al referir la molestia ciudadana que el retraso de la obra ha provocado.

El regidor aseguró que se había comunicado con Juan Ramón Sánchez, ingeniero de obra, quien dijo que hasta abril terminarán apenas el tercer puente del ferrocarril y que espera que hasta mayo terminen de abrir a la vialidad, si es que los recursos siguen fluyendo, porque luego se interrumpen los pagos a la constructora.

"Pero los trabajadores dicen que hasta noviembre podría terminar", dijo Navarro, quien insistió que es un problema el retraso de la obra, y que por lo pronto la fecha que dio el gobernador, Esteban Villegas, tampoco se va a cumplir "y que si bien nos va, en mayo o junio podrá abrirse paso en la vialidad", aseguró Navarro.

El regidor de Morena mencionó que considera muy preocupante el retraso en esta obra para las 10 colonias que están a su alrededor y un suplicio pasar por la zona, y que ya los vecinos han pensado en parar el tren porque no ven para cuando se terminará la obra; razón por la cual pidió el apoyo de la alcaldesa para hablar con el gobernador.

DEFIENDE AL GOBERNADOR

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, exculpó al gobernador, Esteban Villegas, de que la obra tenga retrasos que hayan derivado en que esté inconclusa, pues aseguró que a quien deben reclamar es al exgobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres.

"Yo me imagino que, como dice usted que ha puesto la cara de molestia, ¿y cómo no? Imagínese, el exgobernador Rosas Aispuro cómo dejó la obra y sin dinero las arcas del estado. Pues, ¿cómo le hacemos? Es como yo, que me reclamen lo de la pasada administración me cae pero gordo; que me reclamen lo mío, que me reclamen lo que no hago o lo que no hice, pero que no me reclamen lo de otra persona que estuvo en el lugar de nosotros y aparte sin dinero y que la termine rápido... No pues que lo busquen y lo linchen a Rosas Aispuro... Ojalá y viniera aquí a Gómez. Yo se los pongo para que lo agarren y lo linchen", dijo la alcaldesa, al considerar injustos los reclamos al actual gobernador, quien recibió la obra con retraso.

"No, que no estén fregando con el gobernador (Esteban Villegas), porque el gobernador está haciendo un trabajo excepcional. Está viendo de dónde saca recursos para poder darnos a todos los municipios. Entiendo el sentir de la ciudadanía, pero ahí le va, mi regidor: Nosotros tenemos otros datos como dice mi amigo y mi señor presidente (Andrés Manuel López Obrador)", dijo la alcaldesa, Leticia Herrera Ale.

Tras su intervención el regidor Víctor Habib, consideró que podrían solicitar una reunión con personal de Secope para hablar sobre este tema, considerando que Ferromex esta en mejor disposición de aportar lo convenido.

El regidor de Morena, Armando Navarro, dijo que lo esencial de su punto es que la obra no terminará en la fecha que dio el propio gobernador, Esteban Villegas: "Lo tangible es que la obra no concluye cuando lo habían dicho, en marzo", acotó Navarro.